부산 ‘블록체인·AI 금융 연구센터’ 개소

전국 최초, 인재·기업성장 선순환



13일 열린 ‘부산 블록체인·AI 디지털금융 혁신 연구센터’ 개소식

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산 블록체인·인공지능(AI) 디지털금융 혁신 연구센터가 13일 개소식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.부산시는 이날 디지털금융 환경 변화에 대응하기 위해 전국 지방자치단체 최초로 AI 등 첨단기술을 활용한 연구센터를 조성했다고 밝혔다.센터는 부산국제금융센터 23층, 전용면적 229.54㎡ 규모로 사무 공간과 교육장, 세미나실 등을 갖췄다. 블록체인·AI 기술을 금융에 접목해 인재 양성부터 기업 성장까지 연결하는 선순환 생태계를 구축하는 ‘디지털금융 기술 앵커’ 역할을 담당한다. 현장 맞춤형 전문 교육, 기업 수요 기반 공동 연구개발, 기술 자문 및 개념 증명 등 기능도 맡는다.센터는 이와 함께 부산대 융합보안대학원 운영을 병행한다. 특히 과학기술정보통신부 과제인 ‘융합보안 핵심 인재 양성사업’도 함께 운영, 해양·항만·조선·제조 등 지역특화산업과 블록체인·AI 기반 융합보안 기술을 연계한 산업현장 중심 교육·연구를 추진한다.또 지·산·학·연 실무협의체를 구성해 실무 교육을 마친 전문인력이 인턴십과 채용을 통해 지역 취업하거나 창업할 수 있도록 돕는 ‘지역 우수 인재 채용 플랫폼’ 역할도 수행한다. 전재수 부산시장은 “연구와 교육이 현장 문제를 해결하고 성장을 꾀하는 선순환 체계를 만들겠다”고 말했다.부산 신정훈 기자