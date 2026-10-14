구충곤 광양경자청장, ‘국제해양플랜트산업전’서 기업 유치 심혈… “해양에너지플랜트 산업 최적지”

14~16일 부산 벡스코서 광양만권 투자 환경·산업 경쟁력 집중 홍보



구충곤(왼쪽 다섯번째) 광양경자청장과 광양경자청 직원, 기업 관계자들이 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 국제해양에너지플랜트산업전’에 참가해 광양경자청 홍보부스 앞에서 기념 촬영을 하고 있다.



구충곤(가운데) 광양경자청장이 14일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 ‘2026 국제해양에너지플랜트산업전’에 참가해 광양경자청 홍보부스를 점검하고 있다.



구충곤(오른쪽 세번째) 광양경자청장이 14일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 ‘2026 국제해양에너지플랜트산업전’에 참가해 테이프커팅을 하고 있다.

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광양만권경제자유구역청이 14일부터 16일까지 사흘간 부산 벡스코에서 열리는 ‘2026 국제해양에너지플랜트산업전’에 참가해 적극적인 투자유치 활동을 펼친다.‘2026 국제해양에너지 플랜트산업전’은 산업통상자원부와 부산광역시가 주최하는 국내 유일의 조선·해양에너지플랜트 전문 산업전시회다. 이번 산업전시회에는 글로벌 조선사를 비롯한 15개국 170여개 기업이 참가해 600개 부스를 운영한다. 조선·해양플랜트, 해양에너지, 관련 기자재 등으로 친환경·탈탄소 기술과 인공지능(AI), 자동화 등 산업의 디지털 전환 분야의 기술과 제품을 선보인다.광양경자청은 해양에너지플랜트 분야 입주 앵커기업과 공동 홍보부스를 마련해 세풍·황금산단, 하동지구 갈사만산단 등 광양만권의 우수한 산단 투자환경과 입주 여건을 집중 홍보한다. 특히 홍보 부스에서는 현대스틸산업의 해상풍력 관련 제품 모형과 엠에스엘테크놀로지의 해상풍력 연계 시스템 등을 전시해 광양만권의 해양에너지플랜트 산업 경쟁력을 알린다.현재 광양만권에는 현대스틸산업을 비롯해 한화오션에코텍, EEW, 세아제강, 현대제철, 한라IMS, DSR제강, 씨에스에너지 등 다양한 해양에너지플랜트 연관 기업이 입주해 탄탄한 산업 생태계를 구축하고 있다.구충곤 광양경자청장은 “광양만권은 우수한 항만 인프라와 안정적인 공급망, 기업 친화적 환경을 두루 갖춘 해양에너지플랜트 산업의 최적지다”며 “이번 전시회를 발판 삼아 유망 기업들을 적극적으로 유치하고 광양만권의 미래 성장 동력을 확보해 나가겠다”고 밝혔다.광양 최종필 기자