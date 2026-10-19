성남시, 명소 둘러보고 소비하면 최대 3만원

내달 말일 까지 산성대로 미션 투어 운영



성남시 산성대로 미션투어 참여 안내문

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경기 성남시는 관광과 지역 상권을 연계한 ‘산성대로 미션 투어’를 다음달 30일까지 운영한다고 19일 밝혔다.지정 장소 2곳 이상을 방문하고 수정·중원구 소상공인 점포에서 5만원 이상 쓴 뒤 온라인에 후기를 올리면 모바일 성남사랑상품권을 받을 수 있다. 소비액이 5만원 이상 10만원 미만이면 1만5000원, 10만원 이상이면 3만원을 지급한다.방문 대상은 남한산성, 모란민속5일장, 희망대공원, 대원공원과 모란종합·성호·단대·금광·남한산성·은행시장이다. 신흥로데오 상점가, 청년창업 구역 ‘도담길’, 백년 기름 특화거리도 포함된다.성남테크아트 페스티벌(10월 23~25일)이 열리는 판교역 광장·야탑동 탄천 일대·성남아트센터와 희망성남 통합문화 대축제(10월 24일)가 열리는 성남종합운동장도 방문 장소로 인정한다.참여자는 방문 장소에서 본인이 나온 사진이나 영상을 찍고, 개인 사회관계망서비스(SNS)에 ‘#성남’, ‘#산성대로미션투어’, ‘#투어장소명’을 넣어 후기를 올려야 한다. 이후 성남시 통합예약 홈페이지에 결제 영수증을 첨부해 지원금을 신청하면 된다.자세한 내용은 성남시청이나 시 통합예약 홈페이지에서 확인할 수 있다.한상봉 기자