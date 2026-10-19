양천구민은 자동차 정비 무료로 배우세요

새달 1일 250명 이론·실습 교육

이기재(오른쪽) 양천구청장이 지난달 13일 구청에서 진행한 ‘양천구 추석맞이 자동차 무상점검’에서 차량 점검을 하고 있다.

양천구 제공

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서울 양천구는 다음달 1일 구청 해누리타운에서 ‘자가운전자를 위한 자동차 정비교실’을 무료로 운영한다고 18일 밝혔다. 최근 5년간 총 927명이 참여한 구의 대표 생활 밀착형 교육이다.운전자들의 안전 운전 역량을 높이기 위해 자동차 구조와 관리 방법을 배우는 이론 교육을 먼저 실시하고 주요 부품·소모품을 직접 점검하는 실습 교육을 ﻿한다.이론 교육에서는 ▲자동차의 기본 구조와 관리 방법 ▲교통사고 및 고장 시 대처 방법 ▲올바른 운전 습관 등 운전자가 알아 두면 유용한 내용을 다룬다. 실습 교육에서는 ▲엔진오일·부동액 점검 방법 ▲벨트류 및 배터리 점검 방법 ▲타이어 공기 주입 방법을 배운다. ﻿교육 대상은 구에 거주하는 250명이며 참가비는 무료다. 신청은 19~28일까지다. 양천구 통합예약포털에서 신청하거나 구청 교통과에 접수하면 된다. 모집 정원을 초과할 경우 무작위 전자 추첨으로 교육 대상자를 선정한다. 이기재 구청장은 “자동차 관리에 대한 이해를 높이고 더욱 안전하게 운전하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자