음악으로 마음 잇는 ‘앙상블 움틈’···지역민에 감동의 하모니 선사

장애인과 비장애인이 함께 빚어낸 아름다운 선율



‘앙상블 움틈’ 단원들이 기념 사진을 찍고 있다.



여수시 차동공원에서 열린 제1회 주민과 함께하는 친환경 실천 축제장에서 ‘앙상블 움틈’ 단원들이 공연하고 있다.



‘앙상블 움틈’의 공연 모습.

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장애인과 비장애인이 음악으로 함께 성장하는 ‘앙상블 움틈’이 지역사회에 따뜻한 울림을 전하고 있다.앙상블 움틈은 지난 15일 여수시 차동공원에서 열린 제1회 주민과 함께하는 친환경 실천 축제 ‘그린 우리 동네’에 참여해 음악으로 소통하고 화합하는 무대를 선보였다. 이날 공연은 단원들이 오랜 시간 함께 연습하며 쌓아온 음악적 성장을 주민들과 나누는 자리였다. 서로의 다름을 넘어 하나의 선율을 만들어가는 과정 자체가 관객들에게 의미 있는 메시지가 됐다.소라종합사회복지관(관장 정성훈) 주관으로 열린 이번 축제는 환경 사진전, 친환경 체험, 자원순환 활동, 플리마켓 등 다양한 주민참여형 프로그램으로 꾸려진 가운데, 앙상블 움틈의 감동적인 연주가 더해져 풍성함을 더했다.공연은 박준영·차준서·황정인·정지안 단원이 연주한 ‘에델바이스’로 시작했다. 익숙하면서도 따뜻한 선율이 공원에 울려 퍼지며 축제장을 찾은 주민들의 발길을 붙잡았다.이어 지도강사 김에녹과 차준서 군이 호흡을 맞춘 ‘홀로 아리랑’이 깊은 울림으로 공연의 분위기를 한층 끌어올렸다. 마지막으로 지도강사가 ‘사랑의 인사’를 연주하며 음악으로 마음을 나누는 무대를 아름답게 마무리했다.이번 공연은 단순한 음악 발표를 넘어, 장애인과 비장애인이 서로의 속도에 맞춰 호흡하며 완성한 음악을 지역사회와 함께 나눴다는 점에서 더욱 뜻깊었다. 하나의 하모니를 만들어낸 단원들의 모습은 음악이 지닌 소통과 화합의 힘을 보여주기에 충분했다.앙상블 움틈은 장애인 단원과 가족, 음악 지도강사 등이 함께 배우고 연주하며 성장하는 음악 공동체다. 꾸준한 연습과 다양한 공연 활동으로 단원들의 예술적 역량을 키우는 한편 장애와 비장애의 경계를 넘어 누구나 문화예술의 주체가 될 수 있다는 가능성을 지역사회에 전하고 있다.앙상블 움틈 관계자는 “무대에서 들려드린 한 곡 한 곡에는 단원들이 함께 연습하며 쌓아온 시간과 노력이 담겨 있다”며 “서로 다른 사람들이 음악 안에서 하나의 소리를 만들어가듯 앞으로도 음악을 통해 마음을 잇고 함께 어울리는 따뜻한 지역사회를 만들어가겠다”고 말했다.여수 최종필 기자