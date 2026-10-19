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용산국제업무지구 미래 그린다…서울시, 청년층 아이디어 공모

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오늘부터 11월 20일까지 접수


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서울시 ‘용산국제업무지구 스마트도시 아이디어 공모’ 홍보물.
서울시 제공


서울시는 11월 20일까지 ‘용산국제업무지구 스마트도시 아이디어 공모’를 한다고 19일 밝혔다.

이번 공모전은 2040년을 목표로 한 미래형 스마트도시 구상의 정책적 기반을 마련하기 위해 준비됐다. 미래세대 청년층(19세~39세)의 창의적 아이디어를 발굴해 용산국제업무지구를 세계적 스마트도시로 조성하기 위해서다.

공모 주제는 ‘미래 용산국제업무지구에 필요한 공간 및 서비스 제안’이다. 2040년 용산국제업무지구의 생활양식과 이용자 수요 변화를 고려해 이에 대응하는 ‘공간’ 또는 ‘서비스’ 아이디어를 개인 또는 팀 단위로 응모하면 된다.

공간 분야는 용산국제업무지구 개발계획을 바탕으로 보행과 휴식, 기후변화 등에 대응하는 사람 중심의 미래 공간을 제안한다. 서비스 분야는 2040년 용산국제업무지구에서 생활·근무·방문하는 이용자들이 겪을 수 있는 불편과 도시문제를 예측하고 첨단기술을 활용한 해결방안을 제안한다.

시는 시민에게 공개해 전시·공개 검증 과정을 거쳐 총 13점의 작품을 선정한다. 12월 11일 시상식을 통해 서울특별시장상 등 상장과 사단법인 한국도시설계학회가 후원하는 700만원의 상금을 수여한다. 선정된 아이디어는 용산국제업무지구 기반 시설과 데이터 기반 도시 운영·관리 등에 활용할 계획이다.


송현주 기자
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