천년 조계산 차, 동북아 사로잡다···‘제8회 동북아 2000년의 차역사문화축전’ 성료

1000년 이어 온 조계산 차-울력의 역사

국제심포지엄, 다도경연, 음악회, 세계 명차 시음, 남도 차 유적지 답사까지 풍성



다도예절과 효의 마음을 되새기기 위해 열린 ‘효사랑다도예절경연대회’ 참가자들이 기념사진을 찍고 있다.



‘효사랑다도예절경연대회’ 참가자들의 경연 모습.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한·중·일 동북아 3국의 깊은 차 역사와 제다 전통을 한자리에서 조명한 ‘제8회 동북아 2000년의 차역사문화축전’이 차인들과 시민, 관광객들의 뜨거운 성원 속에 성황리에 막을 내렸다.(사)고려천태국제선차연구보존회가 주최하고 전남광주통합특별시와 순천시 후원, 국립순천대학교 및 중국·일본 주요 대학과 한국차중앙협의회의 협력으로 열린 이번 축전은 지난 16일부터 18일까지 국립순천대학교 죽호홀과 순천만국가정원 명원정 특설무대 일원에서 다채롭게 펼쳐졌다.올해 축전은 ‘1000년을 이어 온 조계산 차-울력의 역사’를 주제로 열렸다. 고려 천태종을 연 대각국사 의천으로부터 비롯해 천년 넘게 이어져 온 순천 조계산의 제다 전통과 공동체 협동 노동의 가치인 ‘차-울력’의 역사적 의미를 동북아 차문화의 큰 흐름 속에서 재조명하며 깊은 울림을 선사했다.축제 첫날인 16일 국립순천대학교 천연물신약연구소 죽호홀에서는 ‘제6회 한·중·일 제다 국제심포지엄 ＆ 문화교류’가 열려 학술적 깊이를 더했다. ‘차로 잇는 동아시아: 전통·과학·문화의 만남과 새로운 가치’를 주제로 한 이번 심포지엄에는 3국의 학자와 전문가들이 참여해 동아시아 제다 전통의 과학적·문화적 가치를 공유하고 미래 발전 방향을 모색했다.이어 17일에는 순천만국가정원 명원정 일원으로 무대를 옮겨 다채로운 대중 프로그램이 진행됐다. 제8회 효사랑다도예절경연대회, 제8회 이차저차한 음악회, 한·중·일 다도 공연 등이 잇따라 열려 관광객들의 발길을 잡았다.사찰음식과 다화전시, 한국의 야생 작설차를 비롯해 세계 각국의 이름난 차를 직접 맛보는 ‘세계 명차 시음회’ 등도 열려 오감을 만족시키는 차문화 체험의 장을 제공했다.축제 마지막 날에는 한·중·일 참가자들이 함께 강진·장흥·보성 일대의 차 역사문화와 제다 유적을 둘러보는 ‘차문화 제다역사문화 답사’에 나섰다. 참가자들은 남도 땅에 전해 내려오는 제다 전통과 역사의 현장을 직접 확인하며 사흘간의 축전 일정을 의미 있게 마무리했다.이번 축전을 통해 순천시는 조계산권의 천년 제다 전통과 야생 작설차 자원을 기반으로 한 ‘한국의 글로벌 제다플랫폼’으로서의 입지를 다시 한번 입증했다. 국내 유일의 제다전문대학원 과정(글로벌차문화제다산업학과)을 운영 중인 국립순천대학교 역시 동북아 제다 인재 양성의 중심지로서 위상을 공고히 했다.장미향 (사)고려천태국제선차연구보존회 이사장은 “천년을 이어 온 조계산 차와 울력의 정신을 동북아 2000년 차 역사 속에서 성공적으로 되살려낸 축제였다”며 “앞으로도 차 한 잔을 통해 동시아가 소통하고 화합하는 계기를 계속 만들어 가겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자