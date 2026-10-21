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서대문구, 이용 줄어든 놀이터 주민 운동·휴식 공간으로 재정비

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서울 서대문구 홍제1동 초원마을마당의 환경 개선 전(왼쪽)과 낡은 놀이시설을 철거하고 운동기구와 휴식 공간을 설치한 개선 후(오른쪽) 모습.
서대문구 제공


서울 서대문구는 21일 이용률이 낮아진 초원마을마당을 주민쉼터로 재정비하는 등 주택가 마을마당 3곳의 환경 개선을 마쳤다고 밝혔다.

홍제1동에 있는 초원마을마당은 2002년 조성돼 2015년 창의놀이터로 정비됐다. 이후 놀이시설이 낡고 인근에 ‘신기한놀이터’ 등 다양한 놀이시설을 갖춘 공원이 들어서면서 이용이 줄었다.

이에 구는 기존 놀이시설을 철거하고 주민들이 운동과 휴식을 즐길 수 있는 공간으로 바꿨다. 모래놀이터와 낡은 놀이시설을 철거한 자리에 보행공간을 마련하고 운동기구 2기와 등받이 의자 2기를 설치했다.

녹지 공간도 보완했다. 황금측백과 에메랄드그린 등 수목 7종 389주, 에키네시아와 백합 등 초화류 6종 300본을 심고 맥문동도 식재했다. 주택과 가까운 수목 3주는 가지치기했다.

북아현동 만우마을마당과 홍은1동 포방골마을마당에서도 주택 인근 수목 18주를 가지치기하는 등 주변 환경을 정비했다.

이번 정비로 초원마을마당은 어린이 놀이시설 대신 어르신을 비롯한 주민들이 가볍게 운동하고 쉴 수 있는 공간으로 활용될 전망이다.

박운기 구청장은 “주민들이 자주 찾지 않는 공간도 주변 여건과 이용 수요를 살피면 일상에 필요한 쉼터로 바꿀 수 있다”며 “주민 목소리와 현장 여건을 바탕으로 집 가까이에서 편하게 쉬고 머물 수 있는 공간을 하나씩 개선하겠다”고 말했다.

이범수 기자
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