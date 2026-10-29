완도군, ‘신지 명사십리 맨발 걷기 페스티벌’ 개최

31일 신지 명사십리에서 ‘맨발로 걸으며 몸과 마음을 치유하세요!’



‘2026 명사십리 맨발 걷기 페스티벌’ 홍보물.

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전남광주특별시 완도군이 오는 31일 신지 명사십리 일원에서 ‘2026 명사십리 맨발 걷기 페스티벌’을 개최한다.‘바다를 걷다, 건강을 채우다’라는 주제로 열리는 이번 페스티벌은 청정 해변인 신지 명사십리의 모랫길과 황톳길을 걸으며 몸과 마음을 힐링할 수 있는 행사로 참여는 현장 접수로 진행된다.맨발 걷기는 완도해양치유센터 해변의 모래사장을 걸은 뒤 반환 지점에서 해양기후치유센터(도착 지점)로 돌아오는 코스로 3개 지점에서 스탬프를 모아 완주하면 특산품을 증정한다.또 부대행사로 기타 밴드와 약산 고고장구 공연 등 식전 행사와 나눔 바자회, 푸드존, 체험전, 혈압·혈당, 체성분 측정 및 올바른 걷기 방법 등을 알려주는 건강 증진 홍보관 등을 운영한다.이번 행사에는 맨발 걷기학교와 노르딕 워킹 동아리, 신지·꿈나무 지역 아동 센터, 햇살마루 마을학교 등 지역의 다양한 기관·단체가 참여한다.군 관계자는 “가을철 여행의 계절을 맞아 걷기 명소인 신지 명사십리에서 몸과 마음을 힐링하고 건강한 에너지를 채워 가시길 바란다”고 말했다.완도 류지홍 기자