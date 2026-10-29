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“하수관 지켜라”… 영등포 빗물받이 필터 1000개 설치

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KT＆G와 업무협약 맺고 배수 시설 관리


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서울 영등포구에 설치된 빗물밭이 필터의 모습.
영등포구 제공


서울 영등포구는 KT＆G와 업무협약을 맺고 담배꽁초의 빗물받이 유입을 막는 ‘빗물받이 그레이팅 필터’ 1000개를 설치했다고 29일 밝혔다.

빗물받이는 빗물을 하수관으로 원활하게 유도하는 배수 시설이다. 일부 음식점 밀집지역에서는 담배꽁초와 음식물 쓰레기의 무단 투기 등으로 인해 악취와 배수 불량 민원이 지속되고 있다. 이런 문제 때문에 일부 상인들이 악취를 막기 위해 장판이나 고무통 등으로 빗물받이를 임의로 덮어두는 사례가 빈번했다. 이 같은 임의 덮개는 폭우 시 빗물의 흐름을 방해해 도로 침수 위험을 높이는 주요 원인으로 지적되어 왔다.

구는 KT＆G의 사회공헌 사업과 연계해 1억 5000만원 상당의 빗물받이 필터 1,000개를 지원받아 설치를 완료했다. 설치 대상지는 지역 내 빗물받이 집중 청소지역 중 유동인구와 음식점이 밀집한 영등포역, 여의도역, 당산역, 대림역 등 9개 구역이다.

이번에 설치된 그레이팅 필터는 별도 공사 없이 기존 빗물받이 상부에 간편하게 장착하면 된다. 담배꽁초, 음식물 쓰레기, 가을철 낙엽 등 각종 이물질의 유입을 효과적으로 차단하고 본래의 배수 기능을 안정적으로 유지해 준다.

구는 1년간 쓰레기 유입 방지 효과, 배수 상태, 유지관리 편의성 등을 지속적으로 모니터링하여 추가 설치 여부를 검토할 방침이다.

조유진 구청장은 “빗물받이 내 이물질 유입 차단과 임의 덮개 행위를 근절하여 풍수해 예방과 쾌적한 도로 환경 조성에 만전을 기하겠다”고 말했다.

김동현 기자
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