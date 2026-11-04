서울Pn

검색

서울시민 10명 중 8명 “노들 글로벌 예술섬 추

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

도봉구, 문체부·기후부 장관과 서울아레나 현장 점

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성북, 길음복합문화체육센터 착공…체육·문화·건강

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

상계주공 9·14단지 ‘신통 자문’ 신청

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

김영수 경기도의원 “불합리한 지역상생발전기금 개편 시급”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

▲김영수 경기도의원이 4일 열린 제395회 정례회 제2차 본회의 단상에서 5분 자유발언을 통해 현행 지역상생발전기금 제도의 개편과 수도권 3개 시·도의 공동 대응을 촉구하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 기획재정위원회 김영수 의원(더불어민주당, 화성8)이 4일 열린 제395회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에 나서 현재 재정 위기에 직면한 경기도의 여건을 짚고, 수도권에 일방적인 부담을 지우는 현행 ‘지역상생발전기금’ 제도의 전면적인 개편을 촉구했다.

지역상생발전기금은 비수도권 지역을 뒷받침하기 위해 서울·인천·경기 등 수도권 3개 광역지자체가 지방소비세 안분액의 35%를 떼어내 출연하는 제도다. 지난 2010년부터 지난해까지 경기도가 이 기금으로 납부한 누적 액수는 총 3조 4,786억원에 이르며, 이는 수도권 전체 출연 규모 가운데 45.7%를 차지하는 비중이다. 이날 김 의원은 경기도가 앞서 지난 8월 도세 수입 급감에 따라 ‘재정 비상 상황’을 공식 선언했고 일반회계 가운데 자체 재량으로 활용할 수 있는 재원이 9.8%에 그치는 여건임에도, 해당 지자체의 재정 형편을 고려하는 예외 규정 없이 16년 전 도입 당시와 똑같은 35%의 고정 출연 비율을 일괄 적용하고 있다고 지적했다.

김 의원은 실질적인 지역 상생을 이루기 위한 전제 조건으로 ‘책임’, ‘형평’, ‘지속’이라는 세 가지 기준을 내세웠다. 김 의원은 “헌법상 국가균형발전은 국가의 의무임에도 이 기금에는 중앙정부의 출연금이 전혀 없어 국가의 책무를 지방정부 세 곳이 대신 감당하고 있다”고 비판했다. 아울러 시·군 간 재정자립도 편차가 상당하고 장기간 군사 규제 등의 제약을 견뎌온 경기 북부 및 접경 지역 지자체까지 단순하게 ‘수도권’이라는 틀로 묶어 동일하게 취급하는 것은 형평성에 맞지 않는다고 짚으며, “주는 쪽이 무너지면 상생도 멈춘다”고 역설했다.

이를 바로잡기 위한 구체적인 해법으로는 중앙정부의 기금 재원 참여 및 수도권 출연율 인하, 재정 비상 등 객관적 요건 충족 시 출연금 감면·유예·분납 조항의 시행령 명시, 지방소비세 배분과 기금 출연의 이중 조정 체계 정비 등 3대 제도 개선 방안을 공식 제시했다.

끝으로 김 의원은 추미애 도지사를 향해 “이제 건의를 넘어 서울·인천과 함께 공동의 개정안을 마련해 달라”고 수도권 광역지자체 간 연대를 당부하며 도의회 차원에서도 힘을 보태겠다고 밝혔다. 이번 제안을 계기로 수도권 3개 시·도가 보조를 맞춰 기금 구조를 합리적으로 손질할 경우, 경기도의 재정 압박을 덜어내는 것은 물론 절감된 재원을 도민 삶의 질과 직결된 필수 민생 예산으로 돌려쓸 수 있을 것으로 전망된다.


양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

고투몰 쇼핑 뒤 한강서 레저 만끽… 고터·세빛, 2

서초 관광특구 외국인 27% 증가

소소한 행정불편과 궁금증도 AI가 도와주는 종로

종로픽앱·카카오채널에서도 가능 유찬종 “생활밀착 적극행정 확대”

3분 만에 초안 뚝딱… ‘AI 글주임’ 중랑

인사·보도자료 등 작성에 AI 도입

산불 위험성 싹둑… ‘유산 지킴이’ 강북

화계사서 재난 대응 훈련 실시

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr