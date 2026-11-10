내츄럴엔도텍, ‘SupplySide Global 2026’ 참가 성료… EstroG-100® 북미 시장 공략 강화

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헬스케어 신소재 연구개발 기업 내츄럴엔도텍이 지난 10월 28일부터 30일까지(현지시간) 미국 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션센터에서 열린 글로벌 원료 전시회 ‘서플라이사이드 글로벌 2026(SupplySide Global 2026)’에 참가해 독자 개발한 여성건강 기능성 소재 ‘에스트로지(EstroG-100, 백수오 등 복합추출물)’를 선보이며 북미 시장 마케팅 활동을 마쳤다고 밝혔다.서플라이사이드 글로벌은 전 세계 1,600개 이상의 기업과 2만명 이상의 건강기능식품 및 식음료 산업 관계자들이 참여하는 대규모 글로벌 원료 전문 전시회로, 기능성 신소재와 최신 산업 트렌드를 공유하고 비즈니스 기회를 모색하는 자리다.내츄럴엔도텍은 이번 전시회에서 ‘뉴 프로덕트 존(New Products Zone, 신제품 소개관)’을 비롯해 ‘왓츠 핫 앳 SSG(What’s Hot at SSG)’, ‘디지털 키오스크(Digital Kiosk)’ 등 행사장 내 주요 온·오프라인 홍보 채널을 활용해 에스트로지의 임상 연구 성과와 소재 특성을 알렸다. 특히 글로벌 건강기능식품 시장에서 여성 건강 및 건강한 노화(Healthy Aging)에 대한 관심이 높아지는 추세에 맞춰, 인체적용시험 근거를 갖춘 식물성 여성건강 원료로서의 활용 가능성을 집중적으로 소개했다.전시 기간 중에는 북미 지역 파트너사인 씨케이 뉴트라슈티컬스(CK Nutraceuticals)와 협력해 현지 주요 고객사 및 잠재 거래처를 대상으로 비즈니스 미팅을 진행했다. 양사는 에스트로지의 현지 완제품 적용 방안과 북미 시장 내 공급 확대 방향 등을 논의하며 기존 고객사와의 협력 체계를 다지고 신규 판로를 모색했다.내츄럴엔도텍 관계자는 “이번 전시회는 에스트로지의 연구 성과를 글로벌 업계 관계자들에게 직접 소개하고, 북미 파트너사와 함께 현지 주요 고객사들과의 협력 방안을 구체화할 수 있었던 자리”라며 “앞으로도 북미 시장 내 파트너십을 강화하고 글로벌 유통채널 및 브랜드를 대상으로 에스트로지의 공급 기회를 지속적으로 넓혀 나가겠다”고 말했다.한편 내츄럴엔도텍의 독자 소재인 에스트로지(EstroG-100)는 백수오, 한속단, 당귀 등 3가지 식물성 원료를 배합해 개발한 여성건강 기능성 원료다. 현재 한국을 비롯해 미국, 캐나다, 유럽 등 주요 국가에서 원료 인허가 및 사업 기반을 갖추고 글로벌 브랜드와 유통망을 중심으로 제품 적용을 확대하고 있다.양승현 리포터