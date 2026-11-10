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부모님 동반 가족·동창회·동호회·기업 단체 대상… 전용 차량·전용 가이드로 일정 조율

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인천·부산·대구·청주 출발 상품 운영… 30개 도시 약 1,500개 해외여행 상품 제공

▲아시아엔조이 제공)


소규모 단독 패키지 전문 여행사 아시아엔조이가 부모님을 동반한 가족여행과 친구·동창회·동호회·기업 단체 등 소규모 일행을 대상으로 한 ‘해외 프라이빗 단독 패키지’ 상품을 확대 운영한다고 밝혔다.

아시아엔조이의 프라이빗 단독 패키지는 타 여행객과 합류하지 않고 사전 예약한 일행끼리만 전용 차량과 전담 가이드를 이용해 여행하는 상품이다. 여행의 목적과 참여 인원에 맞춰 상품을 선택할 수 있으며, 현지 이동 동선과 휴식 시간, 주요 관광 일정 등을 사전 상담을 통해 유연하게 조율할 수 있는 것이 특징이다.

현재 일본, 중국, 대만, 동남아시아, 호주, 유럽 등 주요 해외 취항지 30개 도시를 대상으로 약 1,500개의 세부 여행 상품을 운영 중이다. 수도권(인천국제공항)뿐만 아니라 부산, 대구, 청주 등 지방 국제공항에서 출발하는 상품군도 함께 갖춰 지역 이용객의 접근성을 높였다.

회사 측은 특히 부모님 칠순 등 가족 기념일을 맞아 여러 세대가 함께 떠나는 다세대 가족여행이나 동창회·동호회 등 소규모 단체여행의 경우, 현지에서의 실질적인 이동 시간과 보행 거리, 휴식 주기를 세밀하게 반영한 일정 설계가 필수적이라고 강조했다.

자유여행 방식으로 다인원이 이동할 경우 일행 중 한 명이 숙소와 식당 예약, 이동 경로 파악, 현장 결제 등을 전담하느라 피로도가 높아지기 쉽고, 관광지 간 차량 이동 시간 외에도 승하차, 주차장 도보 이동, 매표소 대기 등 예상치 못한 현장 소요 시간이 누적돼 일정에 차질이 생기기 쉽다는 분석이다. 단독 패키지는 이러한 현장 변수를 전용 차량과 가이드를 통해 관리함으로써 동행자 전원의 체력적 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

김지헌 아시아엔조이 상품운영매니저는 “지도 앱이나 인공지능(AI) 안내 서비스에서 관광지 간 차량 이동 시간을 20분으로 확인했더라도, 실제 다인원 가족이 다음 관광지 입구에 도착하기까지 걸리는 체감 시간과는 차이가 크다”며 “차량 승하차와 주차장에서 입구까지의 보행 시간, 낯선 관광지에서의 매표 및 입장 대기 시간이 반복되면 일행 모두가 쉽게 지칠 수 있는 만큼, 일행 중 보행 속도가 가장 느린 구성원을 기준으로 동선과 휴식 시간을 설계해 운영하고 있다”고 말했다.

양승현 리포터
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