경북·日 나라현, 대학·문화 교류 확대 ‘맞손’

5~8일 미래 인재 협력 방안 협의

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘한일 정상회담’ 개최 도시인 경북도와 일본 나라현이 교류 협력을 확대하고 있다. 경북 한일 대학 교류방문단이 지난북도가 9일 밝혔다.경북도와 경북 앵커센터, 영남대 한일미래인재협력센터 등으로 구성된 방문단은 지난 5월 한일 정상회담 안동 개최가 계기가 됐다. 방문단은 나라현립대 등 5개 대학을 차례로 방문해 대학 간 협력체계 구축 방안을 협의했다.특히 영남대와 소통할 나라현 거점 협력 대학을 발굴하고 양 지역 대학이 참여하는 상시 영상회의 협의체를 운영하는 한편 공동 교육·연구 프로그램을 개발하는 방안도 논의했다.도는 향후 방문단을 상시 가동하고 2027년 경북에서 ‘한일 대학 인재 협력 국제포럼’을 첫 개최할 계획이다.앞서 양 도시는 지난달 16~18일 안동에서 열린 ‘경북 전통주 문화대축전＆종가음식 문화대전’에 나란히 참가해 서로의 전통주와 음식문화를 소개했다. 7월에는 야마시타 마코토 나라현 지사가 경북도청을 찾아 이철우 경북지사와 문화예술·관광 분야 교류 확대와 신규 협력사업 발굴을 논의했다.일련의 자리는 한일 정상회담 이후 조성된 우호 분위기를 이어 지방정부 차원의 지속적인 교류 협력을 약속하는 자리로 마련됐다.도는 지방소멸 대응 정책 협력을 위해 나라현의 도시재생 우수사례를 현장 방문하는 등 교류를 더욱 확대할 계획이다. 이 지사는 “나라현은 일본 고대문화 발상지이자 경북과 역사·문화적 공통점이 많은 지역”이라며 “문화·관광은 물론 미래산업 분야까지 협력 폭을 넓혀 지방정부가 주도하는 한일 협력의 성공모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.안동 김상화 기자