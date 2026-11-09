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G20 유치, 인천·충청·전북 ‘어깨동무’

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13일 충북 오송서 첫 실무협의

2028년 주요 20개국(G20) 정상회의 유치전에 뛰어든 인천시가 충남·충북·전북과 ‘연합군’ 결성을 추진한다. 국제공항과 회의 시설을 갖추고도 수도권이라는 입지적 한계를 가진 인천이 비수도권과의 연대를 승부수로 꺼내들었다.

9일 시에 따르면 오는 13일 충북 오송에서 4개 시도가 첫 실무 협의를 갖는다. 3개 시도는 시의 연합군 결성 제안에 공감하고 협력 의사를 밝힌 상태다.

4개 시도 연대는 인천이 정상회의 본행사를 유치하고 충남·충북·전북이 장관급 회의와 셰르파 회의 등 연중 열리는 회의를 나눠 개최하는 방식이다. 인천은 국제공항과 송도컨벤시아 등 국제회의 기반 시설을 활용하고 나머지 3개 도는 지역별 회의를 개최해 경제적 효과를 공유한다는 구상이다.

정부가 지역 균형발전을 개최 도시 선정에 반영할 경우 수도권인 인천이 불리할 수 있다는 점도 연계 개최를 추진하는 배경으로 꼽힌다. 이 때문에 첫 실무 협의에서 연대의 구체적인 틀이 마련될지 관심이 쏠린다. 한편 시는 이날 시청에서 정치권과 전문가 등 25명이 참여하는 ‘2028 G20 정상회의 인천 유치위원회’ 출범식을 개최하고 유치 활동에 힘을 실었다.


강남주 기자
2026-11-10 17면
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