경남·전남광주 “사천·고흥을 우주항공도시로” 촉구

9일 결의대회, 산업·정주 결합

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경남과 전남광주가 손잡고 항공우주복합도시 특별법 제정을 위한 공동 대응에 나섰다. 사천의 우주항공 제조·연구개발 역량과 고흥의 우주발사체 기반을 결합해 영호남을 아우르는 국가 우주항공 산업 거점을 조성하겠다는 취지다.경남도는 9일 국회 앞에서 전남광주통합특별시, 사천시, 고흥군과 함께 ‘우주항공복합도시 특별법 제정 촉구 영호남 범국민 결의대회’를 열었다고 밝혔다. 행사에는 박완수 경남지사와 강명수 전남광주시 산업경제부시장, 박동식 사천시장, 공영민 고흥군수, 특별법 공동 발의자인 서천호·문금주 국회의원 등 500여명이 참석했다.이들은 지난해 12월 발의된 뒤 11개월째 국회 계류 중인 특별법의 법안심사소위 상정과 연내 통과를 촉구했다.특별법은 우주항공청을 중심으로 산업·연구·교육·정주 기능을 연계해 관련 산업의 성장 기반을 마련하는 내용을 담고 있다. 참가자들은 우주항공 산업이 미래 먹거리를 넘어 국가 안보까지 좌우하는 핵심 전략산업임을 강조했다. 또 사천의 우주항공 제조·연구개발, 고흥의 우주발사체 기반을 결합한 자생적 생태계를 조성하려면 특별법 제정이 시급하다고 덧붙였다.사천 이창언 기자