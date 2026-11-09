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내년 세계항구도시협회 총회, 부산 개최

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佛 됭케르크에서 공식 선포

대한민국의 해양 수도를 꿈꾸는 부산에서 내년 세계항구도시협회(AIVP) 총회가 열린다.

부산시는 지난 6일 프랑스 됭케르크에서 열린 ‘제21회 AIVP 총회’ 폐회식에서 차기 총회의 부산 개최가 공식 선포됐다고 9일 밝혔다.

44개국 197회원(지방정부·항만청·항만공사·협회 등)을 둔 AIVP는 항구도시 연구·조사 및 발전전략을 공유하고 공동 프로젝트를 추진하는 기구로 해마다 총회에서 도시와 항만의 공동 발전 방안을 논의한다. 올해 됭케르크 총회는 ‘움직이는 도시와 항만, 이제 실천할 때’를 주제로 3~6일 열렸다.

이에 따라 시는 2027년 11월 2~5일 벡스코에서 예정된 부산 총회 준비에 본격적으로 나설 방침이다. AIVP 사무국 실사단은 12월 1~5일 부산을 찾아 행사장과 숙박시설을 점검하고, 세부 준비사항 등을 협의할 예정이다. 시는 내년 상반기까지 총회 개최 방향과 주요 프로그램을 구체화할 계획이다.

한편, 시는 됭케르크 총회 기간 홍보관을 설치해 부산의 비전을 담은 전시와 소셜미디어(SNS) 이벤트를 진행하는 한편, 총회와 본회의 토론에 참석해 차기 개최지를 알렸다.


부산 신정훈 기자
2026-11-10 17면
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