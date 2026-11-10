정진철 서울시의원 “상암 DMC 랜드마크 용지, 매각보다 당초 조성 목적과 공공성 지켜야”

6일, 제340회 정례회 주택공간위원회 미래공간기획관 소관 행정사무감사 실시

“최대 2000세대 이상 주거 시설 가능성… 첨단 미디어 산업 중심지 조성 취지 훼손 우려”



질의하는 정진철 의원. 서울시의회 제공

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20여 년 전 서울의 미래 성장거점이자 동북아시아 최고의 비즈니스 중심지를 목표로 조성된 상암 DMC가 랜드마크 용지의 장기간 매각 난항으로 사업성 확보에 어려움을 겪는 가운데, 서울시가 매각 활성화를 위해 주거 비율 제한까지 폐지하면서 당초 첨단 미디어 산업 중심지로서의 조성 취지와 랜드마크 기능이 퇴색할 수 있다는 우려가 제기됐다.정진철 서울시의원(더불어민주당·송파5)은 지난 6일 열린 제340회 서울시의회 정례회 주택공간위원회 미래공간기획관 소관 행정사무감사에서, 상암 DMC 랜드마크 용지의 거듭된 매각 실패와 사업성 제고를 명목으로 한 주거 비율 완화가 당초의 조성 취지를 훼손할 수 있다고 지적하며 전면적인 재검토를 촉구했다.이날 정 의원은 랜드마크 용지가 7차례의 공급 공고에도 주인을 찾지 못하면서, 올해 예산에 반영된 매각 대금 약 3140억원의 연내 확보가 사실상 불가능해졌다고 꼬집었다. 이에 대해 안대희 서울시 미래공간기획관은 총 6개 업체가 참여 의향서를 냈고 컨소시엄 등을 통해 1~2곳으로 압축될 가능성이 있다며, 연내 우선협상대상자 선정은 추진하되 실제 매각금 수납은 시일이 걸릴 것으로 내다봤다.또한 정 의원은 서울시가 매각을 촉진하겠다며 지정용도 비율을 40%로 낮추고 주거 비율 30% 제한까지 없앤 조치에 깊은 우려를 표명했다. 해당 부지가 중심상업지역으로 용적률이 최대 1000%에 이르는 만큼 대규모 주거시설이 들어설 수 있다는 지적에 대해, 미래공간기획관도 주거 비율이 최대 60%까지 허용되어 설계에 따라 약 2000세대의 주택 공급이 가능하다고 시인했다.정 의원은 “주택 공급이 절실한 상황이라는 점은 충분히 이해하지만, 매각을 성사시키기 위해 당초 DMC 조성 목표와 랜드마크 기능까지 희생해서는 안 된다”며 “DMC는 단순한 주거·상업 복합공간이 아니라 세계적인 정보·미디어 산업의 집적지이자 동북아시아 비즈니스 중심지를 지향하며 조성된 곳”이라고 강조했다.이어 정진철 의원은 “당초 서울시가 자랑했던 첨단 미디어 산업의 중심지라는 기능이 대규모 주거시설에 가려질 수 있다”며 “주변 지역의 여건과 도시경관, DMC 조성 목적을 종합적으로 고려해 현재의 도시계획과 공급 기준이 적정한지 전반적으로 점검해야 한다”고 주문했다.아울러 “필요하다면 재정비 용역을 통해 용도지역 변경이나 용지 분할 개발, 일부 매각 등 다양한 대안을 검토할 필요가 있다”고 제안했다.이에 안대희 미래공간기획관은 “의원님께서 지적하신 부분에 충분히 공감한다”며 “주거 비율 제한이 없어졌다고 해서 반드시 60%까지 주거시설을 공급한다는 의미는 아니다”라고 설명했다. 이어 “지정용도 구성과 공공성 확보 방안을 개발계획 수립 과정에서 최대한 반영하도록 하겠으며, 제안하신 재정비 방안도 다시 검토해 가능 여부를 보고드리겠다”고 답했다.류정임 리포터