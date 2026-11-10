이소라 서울시의원 “4500억원 노들 글로벌 예술섬, 사업비 증액·운영 부담까지 시민에게 투명하게 공개해야”

6일, 제340회 정례회 주택공간위원회 미래공간기획관 소관 행정사무감사 실시

“막대한 예산이 투입되는 만큼 공공성과 시민 삶에 실질적으로 기여하는지 지속 점검할 것”



질의하는 이소라 의원. 서울시의회 제공

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서울시가 약 4500억원을 투입해 추진하는 노들 글로벌 예술섬 조성사업을 두고 사업비 증액과 군사시설 협의 과정, 향후 운영 부담 등에 대한 우려가 제기됐다. 막대한 시민 세금이 투입되는 사업인 만큼 외관의 화려함에 치중하기보다 노들섬의 역사·문화적 가치를 살리고 시민 공감과 공공성을 확보해야 한다는 지적이다.서울시의회 이소라 의원(더불어민주당·성북4)은 지난 6일 열린 제340회 서울시의회 정례회 주택공간위원회 행정사무감사에서 안대희 미래공간기획관을 상대로 노들 글로벌 예술섬 조성사업의 사업비와 추진 과정 전반을 점검했다.이 의원은 우선 노들섬 일대 헬기장 안전구역과 방공진지 등 국가 안보 인프라와의 상충 문제를 제기하며, 설계 공모가 끝난 뒤에야 군사 협의가 진행된 경위와 구체적인 시설 조정 내용을 따져 물었다. 이에 안 기획관은 기존 방공진지 이전이 아닌 신규 시설 추가 설치를 위한 조치였다고 설명했다. 이어 2024년 9월부터 군과 여섯 차례 협의를 거쳐 이듬해 3월 관련 심의를 마쳤으며, 해당 시설 설치 비용은 서울시가 부담해 군에 무상 임대할 계획이라고 덧붙였다.불투명한 사업비 관리 체계도 주요 도마에 올랐다. 이 의원이 사업비 변동 내역을 집중적으로 추궁하자, 서울시는 투자심사 기준액과 변경 예정액을 분리해 해명하며 수면문화공간 조성사업비가 당초 362억원에서 435억원으로 늘어났다고 밝혔다. 현재 추산되는 전체 사업비는 약 4512억원이지만, 향후 물가 상승과 인건비 인상분 등이 추가로 반영될 경우 최종 투입되는 예산은 이보다 더 불어날 수 있다는 우려가 제기됐다.이소라 의원은 “4500억원이 넘는 시민 세금이 투입되는 사업인 만큼 화려한 외관 못지않게 노들섬이 지닌 역사적·문화적 의미와 시민들의 꿈과 희망이 제대로 담기는지가 중요하다”며 “사업비 증액 내역과 군사시설 관련 비용, 향후 운영비 부담까지 시민들이 납득할 수 있도록 투명하게 공개해야 한다”고 강조했다.이어 “사업 추진 과정에서 공공성과 민주적 통제가 충분했는지, 막대한 예산을 투입한 만큼 시민의 삶의 질과 지역 공동체 활성화에 실질적으로 기여할 수 있는지 면밀히 살펴야 한다”며 “주택공간위원회 차원에서 사업 전반을 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.이에 안대희 미래공간기획관은 “역사·문화적 가치와 공간 활용, 운영 등 소프트웨어적인 측면은 앞으로도 충분히 논의해 나갈 필요가 있다”며 “서울시는 사업을 정해진 기한과 예산 범위 안에서 완성할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 답했다.류정임 리포터