윤수혁 서울시의원, 서울시자원봉사센터 개인정보·보안문서 관리체계 개선 촉구

행정사무감사서 보안문서 접근권한 관리 부실 및 1365자원봉사포털 개인정보 유출 대응 실태 지적

서울지역 피해 현황 파악과 관리자 권한 점검 등 정보보안 관리체계 개선 촉구



질의하는 윤수혁 의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 윤수혁 의원(국민의힘, 중구2)은 지난 4일 서울시의회 행정자치위원회 행정사무감사에서 서울시자원봉사센터의 보안문서 관리 실태와 1365자원봉사포털 개인정보 유출 대응 현황을 점검하고, 정보보안 관리체계 개선을 촉구했다.이번 감사에서는 직원의 부서 이동 이후에도 기존 문서열람 권한이 유지돼 업무와 관계없는 보안문서에 접근할 수 있었던 문제가 지적됐다. 센터는 지난해 특정감사를 통해 관련 조치를 완료했다고 보고했으나, 실제 전자문서시스템의 접근권한 관리방식이 개선됐는지는 추가 확인이 필요한 상황이다.인사이동 이후에도 기존 문서열람 권한이 그대로 방치되지 않도록 회수 절차를 명확히 규정하고, 전 직원 대상의 접근권한을 전면 점검할 것을 촉구했다. 단발성 문책에 머무르지 않고, 보안문서 접근 권한을 상시적으로 통제·관리할 수 있는 체계를 구축해야 한다는 지적이다.또한 지난 5월 발생한 1365자원봉사포털 개인정보 유출 사고와 관련해 서울지역의 구체적인 피해 규모조차 파악하지 못한 점을 강하게 질타했다. 해당 포털의 주무 부처가 행정안전부라 하더라도, 서울시 차원에서 지역 자원봉사자들의 피해 현황을 적극적으로 확인하고 안내 체계를 마련해야 한다는 요구다.현재 서울시자원봉사센터 및 25개 자치구센터의 1365포털 관리자 계정 191개 중 114개에 개인정보 다운로드 권한이 집중되어 있는 것으로 드러났다. 이에 따라 이번 유출 사고를 계기로 관리자 권한의 적정성을 엄격히 재검검하고, 불필요한 권한은 즉각 회수하는 등 보안 고삐를 바짝 죄어야 한다고 강조했다.윤수혁 의원은 보안사고에 대한 사후 조치뿐 아니라 사고를 예방할 수 있는 관리체계를 갖추는 것이 중요하다고 강조했다. 이어 서울시자원봉사센터에 내부 보안문서 접근권한 점검과 관리체계 개선을 요구했다. 아울러 서울지역 개인정보 유출 피해 현황 파악과 관리자 권한 점검도 촉구했다.류정임 리포터