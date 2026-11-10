김기덕 서울시의원 “대한민국임시정부 마지막 청사 경교장, 역사적 위상에 걸맞은 관리 이뤄져야”

김 의원, 서울역사박물관 행정사무감사서 지적… “관리주체의 업무지속성·전문성·안전성 결여”

“국가유산시설 안전관리체계 마련 및 전시·교육 활성화로 역사적 장소로 국민 사랑 받아야”



제340회 정례회 행정사무감사서 질의 중인 김기덕 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 김기덕 의원(마포4·더불어민주당)은 지난 6일 제340회 정례회 서울역사박물관 소관 행정사무감사에서 대한민국임시정부의 마지막 청사이자 백범 김구 선생이 서거한 역사적 장소인 경교장의 관리·운영 실태를 지적하며, 역사적 위상에 걸맞은 보존·관리체계 확립을 촉구했다.경교장은 2005년 사적 제465호로 지정된 이후 2013년부터 서울역사박물관에서 관리해 왔으나, 전문인력의 잦은 교체와 안전경비 인력 축소, 시설물 안전사고 및 전시·교육 프로그램 부족 등 운영 전반에 걸쳐 다각적인 개선이 시급한 상황이다.김 의원은 경교장이 지닌 역사적 의미를 감안할 때 담당 학예연구사의 잦은 인사이동과 단기적인 인력 배치가 지속적인 학술연구와 유물관리의 공백을 낳고 있다고 지적하며, 업무의 연속성과 전문성을 담보할 수 있는 실효성 있는 대책 마련을 촉구했다.아울러 기존의 24시간 상주 경비 체제가 야간 무인경비로 전환된 것에 대한 우려를 표하며 철저한 안전관리체계 구축을 당부했고, 특히 지난해 11월 뒤늦게 파악된 귀빈장 천장 마감재 탈락 사고와 관련하여 철저한 재발 방지 방안을 요구했다.국가유산은 한 번 화재나 훼손이 발생하면 원상 복구가 매우 어렵고 시민들이 직접 방문해 관람하는 공간인 만큼 시설 사고가 인명피해로 이어질 수 있으므로, 철저한 사전 예방과 신속한 초기 대응 체계를 갖추는 것이 무엇보다 중요하다.이어 “경교장의 역사적 가치를 온전히 보존하는 동시에 시민과 미래세대가 독립운동의 역사와 정신을 생생하게 경험할 수 있도록 전시·교육사업을 활성화해야 한다”며 서울역사박물관의 실질적인 개선대책 마련을 촉구했다.서울역사박물관은 “국가유산청과 협의해 안전경비 인력을 확보하거나 이에 준하는 상시 안전관리체계를 마련하고 기획전시 및 교육 활성화를 위해 노력하겠다”고 답했다.김 의원은 전문인력의 잦은 교체, 안전경비체제 축소, 시설물 사고, 전시·교육사업 부족 등의 문제가 복합적으로 나타나는 만큼 개별적인 보수나 일회성 개선에 그치지 않는 종합적인 관리대책이 필요하다고 지적했다.마지막으로 김기덕 의원은 “대한민국임시정부의 마지막 청사인 경교장이 인력과 예산 부족을 이유로 관리에 소홀함이 있어서는 안 된다”며 “서울역사박물관은 경교장의 역사적 중요성에 걸맞게 전문 인력을 안정적으로 확보하고 상시 안전관리체계를 강화해야 한다”고 당부했다.류정임 리포터