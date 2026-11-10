차인영 서울시의원 “SH공사 임신·산후 근로자 시간외근로 관리 개선 필요”

앞선 행감 지적 이후에도 반복… 시간외근로 시스템상 관리 방안 마련 요구



지난 9일 서울주택도시개발공사(이하 SH공사) 행정사무감사에서 서울주택도시개발공사 사장에게 질의하는 차인영 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 주택공간위원회 차인영 의원(국민의힘·영등포구 제3선거구)은 지난 9일 서울주택도시개발공사(이하 SH공사) 행정사무감사에서 임신·산후 여성근로자의 시간외근로 문제가 반복되고 있다고 지적하고, 관리 방식 개선을 요청했다.SH공사 행정사무감사 자료를 살펴보면, 임신 중인 여성 근로자의 시간외근로 인원은 지난해 8명에서 올해 9월 기준 19명으로 오히려 증가한 것으로 집계됐다. 특히 출산 전날까지 야근 등 시간외근로를 지속하거나, 출산 전 6개월 동안 총 141시간에 달하는 시간외근로를 소화한 사례까지 확인됐다.이와 함께 산후 1년이 지나지 않은 여성 근로자가 법정 기준을 넘어 하루 2시간을 초과해 시간외근로를 한 경우는 지난해와 올해 9월까지 각각 3명씩 발생했다. 이 중에는 하루 2시간 초과 근무를 1년 동안 무려 46차례나 반복한 례도 있는 것으로 조사됐다.차 의원은 재작년 행정사무감사에서 같은 문제가 지적됐으며, 당시 SH공사가 시간외근무 신청 시 유의문구를 상시 노출하고 정기적으로 모니터링하겠다고 밝혔음에도 문제가 이어지고 있다는 점을 짚었다. 이에 기존 조치가 실제 근무 관리에 어떻게 반영되고 있는지 확인하고, 시정되지 않은 이유를 물었다.차인영 의원은 “앞선 행정사무감사 지적 이후에도 같은 문제가 반복되고 있는 만큼, 교육과 안내만으로 충분한지 점검할 필요가 있다”며 “시간외근로 시스템상으로 관리가 될 수 있는 방안을 마련해 달라”고 요구했다.류정임 리포터