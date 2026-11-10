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경북도의회, 제5대 도의원 초청 간담회 개최

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지방자치 발전의 주역인 선배 의원들의 소중한 제언의 장 마련


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제5대 경북도의회 의원 간담회. 경북도의회 제공


경상북도의회(의장 김희수)는 지난 9일 제5대(1995. 7. ~ 1998. 6) 경북도의회 의원들을 초청해 선배 의원들의 의정 활동의 풍부한 경험과 지혜를 청취하고, 지방의회 발전방안을 모색하기 위한 간담회를 개최했다.

이번 만남은 민선 지방자치의 초석을 다진 선배 의원들의 노고에 경의를 표하고, 앞으로의 의회 운영 방향과 지역 상생 방식을 모색하기 위해 마련됐다.

행사에는 전동호 제5대 경상북도의회 후반기 의장을 비롯해 당시 의원 30여 명이 함께했으며, 김희수 도의회 의장과 이철우 도지사, 임종식 도교육감, 김경오 도의정회장 등 주요 인사를 포함해 총 50여 명이 자리를 빛냈다.

참석자들은 도청 K창에서 도지사, 교육감과 환담을 나눈 후 오찬 간담회로 이어져 과거 의정 활동을 되짚어 보고, 지역 발전과 지방의회의 나아갈 길에 대해 심도 있는 대화를 나눴다. 이후 경북도의회 다목적실로 이동해 친목을 다지며 화기애애한 시간을 가졌다.

제5대 경북도의회는 본격적인 민선 지방자치 시대를 맞아 지역 현안 해결과 도민의 권익 증진을 위해 활발한 의정활동을 펼치며 지방자치의 기틀을 다지고 지방의회의 위상을 높이는 데 기여했다.

김희수 의장은 “오늘날 경북도의회가 도민의 대의기관으로 자리매김할 수 있었던 것은 어려운 여건 속에서도 지방자치 발전을 위해 헌신하신 선배 의원님들의 열정과 노력이 있었기 때문”이라며 “선배 의원님들께서 쌓아오신 풍부한 경험과 지혜를 바탕으로 도민에게 신뢰받는 일하는 의회를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

류정임 리포터
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