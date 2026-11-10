정병용 하남시의회 의장, 어린이집 일일 보육교사 체험… “보육교사 처우 개선, 현장의 목소리에서 답 찾아야”

신장동 소재 어린이집 방문해 일일 보육교사 체험 및 보육현장 고충 청취

과중한 업무·휴게시간 부족·감정노동·낮은 처우 등 보육교사 근무환경 개선 필요성 강조



정병용 의장이 지난 5일 신장동 소재 어린이집에서 일일 보육교사 체험의 일환으로 아이들에게 동화책을 읽어주고 있다. 하남시의회 제공

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하남시의회 정병용 의장은 지난 5일 하남시 신장동 소재 어린이집을 방문해 일일 보육교사 체험에 참여하고, 보육교사들의 근무환경과 처우 개선을 위한 현장의 목소리를 청취했다.이번 방문은 영유아 보육의 최일선에서 근무하는 보육교사들의 일상을 직접 경험하고, 보육현장에서 겪는 현실적인 어려움과 제도적 개선 과제를 살펴보기 위해 마련됐다.정 의장은 이날 일일 보육교사로 직접 아이들을 돌보며 영유아 보육의 가치와 업무적 특성을 몸소 체감했다. 이어진 간담회에서는 원장 및 교사진과 마주 앉아 과중한 업무, 휴게시간 보장의 어려움, 만성적인 감정노동과 낮은 보수 등 현장이 겪는 깊은 고충을 가감 없이 경청했다.특히 아이들의 안전과 건강을 한시도 놓쳐서는 안 되는 보육 현장의 특성상 교사들의 세심한 돌봄이 필수적인 만큼, 결국 보육의 질을 끌어올리려면 교사들이 안정적으로 일할 수 있는 근무 여건이 먼저 마련되어야 한다는 데 뜻을 같이했다.정 의장은 “아이들이 행복한 보육환경을 만들기 위해서는 아이들을 돌보는 교사들부터 존중받고 행복하게 일할 수 있어야 한다”며 “과중한 업무 부담과 휴게시간 부족, 감정노동 등 현장의 어려움이 단순히 개인의 희생과 책임으로 남지 않도록 실질적인 개선 방안을 고민해야 한다”고 강조했다.끝으로 정병용 의장은 “보육의 질은 보육교사의 근무환경과 직결되는 만큼, 현장의 목소리가 정책과 제도에 반영될 수 있도록 지속적으로 관심을 기울이겠다”며 “하남시의회도 보육교사들의 권익 보호와 처우 개선을 위해 관계기관과 함께 개선 방안을 모색해 나가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터