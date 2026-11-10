이영남 서울시의원 “도시철도 공사장 사고 빈발… 실효성 있는 근본 대책 마련해야”

최근 3년간 도시철도국 소관 공사장 인명사고 75건, 사망 2명·부상 73명

동북선 1공구에서만 2025년 사망사고 2건 연이어 발생… 동일 사업장 재발 방지 대책 실효성 의문

영동대로 지하공간(부상 35명), 진접선(부상 21명) 등 특정 현장에 사고 집중… 맞춤형 특별 안전대책 촉구



질의하는 이영남 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 이영남 의원(더불어민주당, 동대문구1)은 지난 6일 열린 제340회 정례회 도시기반시설본부 행정사무감사에서 도시철도 건설 현장의 빈번한 안전사고 발생 실태를 강하게 지적하고, 형식적인 대책 마련에서 벗어난 근본적인 현장 중심 안전관리 강화를 강력히 촉구했다.관련 행정사무감사 자료에 따르면 최근 3년간 도시철도국 소관 공사장에서 총 76건의 사고가 발생하여 사망 2명, 부상 73명 등 총 75명의 인명피해가 발생한 것으로 나타났다. 연도별로는 2024년 25건(부상 25명), 2025년 36건(사망 2명, 부상 33명), 2026년 15건(부상 15명)으로 집계됐다.사업(노선)별 인명 사고 현황을 살펴보면, 영동대로 지하공간 복합개발 공사 현장에서 가장 많은 35명의 부상자가 발생했으며, 진접선(4호선 연장) 21명, 위례선 도시철도 10명, 동북선 도시철도 6명(사망 2명, 부상 4명), 9호선 도시철도 2명, 별내선(8호선 연장) 1명 순으로 집계됐다.서울시의회 이영남 의원은 지난 2025년 동북선 도시철도 사업장에서 연달아 발생한 두 건의 사망사고를 집중적으로 도마 위에 올렸다. 1차 사고 이후 마련한 재발방지대책을 제대로 이행했음에도 동일한 현장에서 대형 인명피해가 반복된 점은 기존 대책의 실효성이 현저히 떨어진다는 반증이라며, 철저한 원인 분석과 함께 실효성 있는 방지 체계의 전면적인 재구성을 강력히 촉구했다.아울러 2026년 9월 시점까지도 재발방지대책을 세우지 않은 공사장 7곳(도시철도사업부 3곳, 영동대로추진단 4곳)을 겨냥해, 대책 수립의 최종 완료 여부를 따져 물었다. 이와 함께 다가오는 11월과 12월에 예정된 현장 이행점검의 구체적인 일정과 세부 추진 계획을 투명하게 공개하라고 엄중히 요구했다.이영남 의원은 “노동자의 생명과 안전을 최우선 가치로 두고 중대재해 예방과 안전한 일터 조성을 위해 범정부 차원의 노력이 추진되고 있다”며 “도시기반시설본부 역시 이에 적극 발맞추어 더 이상 안타까운 인명 피해나 중대재해가 발생하지 않도록 형식적인 서류 위주의 대책이 아닌 현장 중심의 철저한 안전관리와 예방 조치에 만전을 기해달라”고 당부했다.류정임 리포터