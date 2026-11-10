김경우 보건복지위원장, ‘제17회 서울사회복지대상’ 대회장상 수상

보건복지위원장으로서 보건·복지 정책 개선 공로 인정

약사 출신 보건의료 전문가로 현장 중심 생활밀착형 의정활동

“복지 사각지대 없는 건강하고 따뜻한 서울 만드는 데 힘 다할 것”



‘제17회 서울사회복지대상’ 대회장상을 받은 김경우 위원장(왼쪽). 서울시의회 제공



‘제17회 서울사회복지대상’ 대회장상 수상자들과 기념촬영을 하는 김경우 위원장(오른쪽에서 네번째). 서울시의회 제공

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서울시의회 보건복지위원회 김경우 위원장(더불어민주당, 동작2)은 지난 6일 서울시청 신관 8층 다목적홀에서 열린 ‘2026 제17회 서울사회복지대상’ 시상식에서 서울사회복지대상 대회장상을 수상했다.서울사회복지대상은 서울복지신문사가 주최하고 보건복지부·서울시·서울시의회가 후원하는 상으로, 사회복지정책·사회복지실천·사회공헌 3개 부문에서 복지 향상에 헌신해 온 이들을 시상한다. 올해로 17회째를 맞았으며, 지금까지 900여명의 수상자를 배출했다.약사 출신 보건의료 전문가이자 재선 의원인 김 위원장은, 보건복지위원장으로서 어린이부터 어르신과 장애인에 이르기까지 도움이 필요한 시민들의 현장을 직접 살피며 보건·복지 정책의 실질적인 개선을 이끌어온 공로를 높이 평가받았다.그동안 김 위원장은 서울시 어린이병원과 서울시여성가족재단 등 소관 기관을 방문해 운영 실태를 점검하는 한편, 사회복지관과 재가노인복지 현장을 찾아 돌봄·급식·인력·노후 시설의 애로사항을 세심하게 청취했다. 아울러 서울시 조례시설의 운영 현황 및 종사자 처우 개선을 위한 간담회를 열어 현장 여건에 맞는 제도적 지원 방안을 서울시와 함께 모색하기로 했으며, 장애인 권리 보장을 위한 사회적 대타협 선언에 동참하는 등 권익 증진에도 앞장서 왔다.수상소감에서 김경우 위원장은 “이번 상은 시민의 건강과 복지를 위해 더 노력하라는 격려로 받아들인다”며 “앞으로도 복지 사각지대 없는 건강하고 따뜻한 서울을 만드는 데 힘을 다하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터