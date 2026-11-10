경기도자박물관 도자 전시, 내년 3월 1일까지 4개월 연장

한국도자재단은 광주 경기도자박물관에서 전시 중인 특별전 ‘우리 시대 도예 명장’과 ‘제7회 아름다운 우리도자 공모전’을 2027년 3월 1일까지 연장 운영한다고 10일 밝혔다.
지난 9월 개막한 두 전시는 2026 경기도자비엔날레 폐막일인 당초 지난 1일 종료할 예정이었으나 관람객들의 호응에 힘입어 약 4개월 연장하기로 했다.
‘우리 시대 도예 명장’은 대한민국 명장과 경기도 지역 명장, 무형유산 보유자 등 도예 장인 64명의 작품을 통해 한국 전통 도자의 현재와 미래를 조명하는 전시다.
청자와 분청사기, 백자 등 전통 도자의 아름다움부터 새로운 재료와 기법을 활용한 현대 도자 예술까지 네 가지 주제로 소개한다. 전시장에서는 장인 56명의 인터뷰 영상을 정보무늬(QR코드)로 제공하며, 영상 조회 수는 약 1만 8,000회를 기록했다.
‘아름다운 우리도자 공모전’에서는 한국 도자의 전통을 현대적으로 재해석한 작품 37점을 선보인다. 조선 시대 백자 달항아리에 현대적인 선을 더한 우은주 작가의 대상작 ‘왜곡’ 등을 만나볼 수 있다.
안승순 기자