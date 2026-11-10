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경기도자박물관 도자 전시, 내년 3월 1일까지 4개월 연장

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‘우리 시대 도예 명장’ 전시장. 한국도자재단 제공


한국도자재단은 광주 경기도자박물관에서 전시 중인 특별전 ‘우리 시대 도예 명장’과 ‘제7회 아름다운 우리도자 공모전’을 2027년 3월 1일까지 연장 운영한다고 10일 밝혔다.

지난 9월 개막한 두 전시는 2026 경기도자비엔날레 폐막일인 당초 지난 1일 종료할 예정이었으나 관람객들의 호응에 힘입어 약 4개월 연장하기로 했다.

‘우리 시대 도예 명장’은 대한민국 명장과 경기도 지역 명장, 무형유산 보유자 등 도예 장인 64명의 작품을 통해 한국 전통 도자의 현재와 미래를 조명하는 전시다.

청자와 분청사기, 백자 등 전통 도자의 아름다움부터 새로운 재료와 기법을 활용한 현대 도자 예술까지 네 가지 주제로 소개한다. 전시장에서는 장인 56명의 인터뷰 영상을 정보무늬(QR코드)로 제공하며, 영상 조회 수는 약 1만 8,000회를 기록했다.

‘아름다운 우리도자 공모전’에서는 한국 도자의 전통을 현대적으로 재해석한 작품 37점을 선보인다. 조선 시대 백자 달항아리에 현대적인 선을 더한 우은주 작가의 대상작 ‘왜곡’ 등을 만나볼 수 있다.

또 이천 경기도자미술관의 ‘국제공모전’은 오는 13일 재개관해 2027년 2월 14일까지 운영한다. 여주 경기생활도자미술관의 특별전 ‘낯선 전통’은 2027년 3월 31일까지, 소장품전 ‘아름다운 것은 영원한 기쁨’은 2027년 12월 31일까지 연장 운영한다.

안승순 기자
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