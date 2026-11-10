서광범 경기도의회 농정해양위원장 “농어촌 기본소득 국비 지원 확대하고, 도비 70% 보조율 적극 활용해야”



▲서광범 경기도의회 농정해양위원장이 9일 열린 농수산생명과학국 대상 2026년도 행정사무감사에서 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 서광범 위원장(국민의힘, 여주1)은 9일 농수산생명과학국을 상대로 진행한 2026년도 행정사무감사에서 농어촌 기본소득 추진에 따른 지방비 부담 실태와 농어업 분야 도비 보조율 적용 현황을 점검하며, 국비 지원 확대 건의 및 일선 시군의 재정 부담 완화 대책 마련을 촉구했다.이날 서 위원장은 농어촌 기본소득이 농업인에 국한되지 않고 지역 주민 전반을 포괄하는 지방소멸 대응 정책이라는 성격을 짚으며, 해당 사업의 상당한 재원을 농정예산으로 충당하는 방식이 타당한지 문제를 제기했다.서 위원장은 “2027년 정부예산안에서 국비 지원율이 50%로 상향 반영됐지만 여전히 지방정부의 부담이 크다”며 “국가가 추진하는 정책인 만큼 경기도에서도 국비 지원율 추가 상향을 정부에 지속적으로 건의하고, 행정안전부 등 관계부처와 재원분담 방안을 협의할 필요가 있다”고 강조했다.또한 주요 농정사업에서 도비 보조율이 낮아지는 흐름을 지적하며 “여주시의 재정자립도가 약 21%에 불과한 상황에서 기존 도비 50% 지원사업을 30%로 낮추면 시군의 부담이 커질 수밖에 없다”며 “재정 여건이 어려운 시군에 대해서는 차등보조율 적용 등 합리적인 지원방안을 마련할 필요가 있다”고 밝혔다.아울러 서 위원장은 지난 2025년 「경기도 지방보조금 관리 조례」 개정을 통해 농어업 분야의 기준보조율 상한선이 종전 50%에서 70%로 높아졌으나, 실제 현장에서 이를 적용한 사례는 찾아보기 어렵다는 점을 짚었다.서 위원장은 “도비를 최대 70%까지 지원할 수 있도록 조례를 개정했지만 이를 활용하지 않는다면 제도를 마련한 의미가 없다”며 “일부 사업에서라도 도비 70% 지원을 시범적으로 적용할 필요가 있다”고 제안했다.이에 대해 박종민 농수산생명과학국장은 조례에 명시된 지원 근거가 현장에서 실효성 있게 작동할 수 있도록 도비 70% 보조율을 시범 적용할 만한 대상 사업을 적극 발굴하겠다고 답했다.끝으로 서광범 위원장은 국가 차원의 정책 추진에 따른 지방비 부담으로 인해 기존의 핵심 농정사업이 위축되는 일이 없도록 살피고, 각 시군의 재정 여건을 반영한 합리적인 재정지원 체계를 구축해 달라고 당부했다.양승현 리포터