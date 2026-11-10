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경기도의회 안전행정위원회, 제64주년 소방의 날 기념식 참석… 소방공무원 헌신에 감사

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▲경기도의회 안전행정위원회 소속 의원들이 9일 경기아트센터 대극장에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에서 참석자들과 슬로건 수건을 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 안전행정위원회(위원장 양경석)는 9일 경기아트센터 대극장에서 개최된 ‘제64주년 소방의 날 기념식’에 참석해 도민의 생명과 재산을 지키기 위해 현장에서 헌신해 온 소방공무원들의 노고에 감사를 표했다.

이날 기념식에는 양경석 위원장(더불어민주당, 평택1)과 김용찬 부위원장(더불어민주당, 용인7)을 비롯해 최종현(더불어민주당, 수원7), 김동희(더불어민주당, 부천6), 장민수(더불어민주당, 안양5), 김귀근(더불어민주당, 군포4), 박영선(국민의힘, 가평), 이성한(더불어민주당, 고양8), 이철형(더불어민주당, 안산8), 정종혁(더불어민주당, 성남7) 의원 등 안전행정위원회 소속 위원들이 함께 자리해 소방공무원 및 소방 가족들을 격려했다.

‘도민의 곁에, 언제나 119’라는 주제로 마련된 이날 행사에는 소방공무원과 가족 등 1,000여명이 참석했으며, 유공자 포상 수여와 기념사, 축하공연 등의 식순을 통해 일선 소방대원들의 헌신을 되새겼다.

양경석 위원장은 “각종 재난 현장에서 묵묵히 소임을 다해 온 소방공무원 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다”며 “소방의 날을 맞아 이들의 헌신과 희생의 가치를 되새기고, 안전과 처우 개선을 위해 더욱 노력해야 한다”고 밝혔다.

또한 양 위원장은 “소방공무원들이 안전한 환경에서 자긍심을 갖고 근무할 수 있도록 소방인력과 장비 확충, 근무환경 개선, 심신건강 지원 등 정책적 뒷받침이 필요하다”며 “경기도의회 안전행정위원회도 현장의 목소리에 귀 기울이며 소방공무원의 안전과 복지 증진을 위한 의정활동에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

한편 경기도의회 안전행정위원회는 지난 6일 북한산119산악구조대를 찾아 일선 대원들의 근무 여건을 점검한 바 있으며, 오는 10일부터는 도내 소방서 현지 감사를 진행해 현장의 고충을 듣고 소방공무원 처우 개선 및 현장 대응력 제고를 위한 지원 대책을 마련할 방침이다.

양승현 리포터
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