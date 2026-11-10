조창민 하남시의회 부의장 “감일파출소 신설 확정 환영… 4만 감일 주민의 오랜 숙원 결실”

행정안전부·경찰청 심의 최종 확정… 감일신도시 치안 공백 해소 기대

조 부의장, 경찰서 방문·1인 시위 등 지속적인 신설 촉구 활동

“주민들의 염원이 이뤄낸 결실… 조속한 개소와 경찰 인력 확보까지 살필 것”



조창민 하남시의회 부의장이 지난 8월 경기남부경찰청 앞에서 감일지구대 신설을 촉구하는 1인 시위를 하고 있다. 하남시의회 제공



조창민 하남시의회 부의장이 감일지구대 신설과 관련해 경기남부경찰청을 방문한 모습. 하남시의회 제공

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하남시의회 조창민 부의장(국민의힘·가선거구)은 감일신도시 주민들의 오랜 숙원사업인 ‘감일파출소 신설’이 최종 확정된 데 대해 환영과 축하의 뜻을 밝히며, “이번 결정은 주민들의 간절한 염원과 지속적인 노력이 만들어낸 뜻깊은 결실로, 감일동의 치안 공백을 해소하는 중요한 전환점이 될 것”이라고 평가했다.하남경찰서에 전해진 통보에 따르면, 행정안전부와 경찰청 심의를 거쳐 지난 5일 감일파출소 신설이 최종 확정됐다. 그동안 감일동은 인구가 약 4만 명에 육박하는 신도시로 급성장했음에도 지역 내 파출소가 부재해 치안 인프라 확충 목소리가 끊이지 않았다. 특히 전체 인구 중 0~19세 아동·청소년 비율이 24.4%에 달해, 안전한 통학로 조성과 범죄 예방 및 긴급 상황에 즉각 대처할 상시 치안 시설의 필요성이 거세게 제기되어 왔다.하남시는 지난 2023년부터 감일치안초소를 운영해 왔으나, 경찰관 1명과 치안지킴이가 오전 9시부터 오후 10시까지만 근무하는 형태로는 급증하는 상시 치안 수요를 감당하기에 역부족이었다. 이에 지난 9월 30일에는 지역 주민 600여 명이 뜻을 모아 파출소 신설 촉구 서명부를 하남경찰서에 전달하는 등 주민들의 자발적인 요구가 거세게 이어졌다.조 부의장 역시 감일 지역의 치안 공백을 메우기 위해 발 빠르게 뛰어왔다. 지난 7월 31일 정병용 의장, 김어진 의원과 손잡고 하남경찰서를 찾아 감일지구대 신설 및 경찰 인력 증원을 강력히 요청했으며, 8월에는 경기남부경찰청 앞에서 릴레이 1인 시위를 벌이며 조속한 경찰관서 설치의 필요성을 널리 알린 바 있다.조 부의장은 “인구 4만명에 달하는 감일신도시에 주민들의 안전을 책임질 경찰관서가 없다는 것은 반드시 개선해야 할 문제였다”며 “이번 신설 확정은 주민들이 한마음으로 목소리를 내고 관계기관이 함께 노력한 결과라는 점에서 더욱 의미가 크다. 그동안 힘을 모아주신 주민 여러분께 진심으로 축하와 감사의 말씀을 드린다”고 밝혔다.끝으로 조창민 부의장은 “파출소 신설 확정은 끝이 아니라 시작”이라며 “지난 10월 발표된 감일2지구 신규 공공택지 공급 계획으로 향후 치안 수요 증가가 예상되는 만큼 실제 개소까지 필요한 후속 절차가 차질 없이 진행돼야 한다”고 강조했다. 이어 “충분한 경찰 인력과 순찰체계가 확보돼 주민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 지속적으로 관심을 갖고 살피겠다”고 덧붙였다.류정임 리포터