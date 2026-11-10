최상규 경기도의원, 경기신용보증재단 행정사무감사서 조직 및 인력관리 문제 제기



▲최상규 경기도의원이 9일 열린 경기신용보증재단 행정사무감사에서 재단의 조직 및 인력관리 실태에 대해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 최상규 의원(더민주, 수원1)은 9일(월) 경기신용보증재단을 상대로 열린 행정사무감사에서 재단의 조직 운영 실태와 불투명한 직제·인사 관리 문제를 짚으며 전반적인 재검토를 촉구했다.이날 최상규 의원은 경영기획본부장을 대상으로 한 질의를 통해 용인 지점 개설 준비 과정의 미흡함과 인력 배치상의 문제점을 지적했다. 최 의원은 “다른 지점은 지점장 산하에 차장이나 팀장이 배치되는 반면, 용인 지점에는 규정에 맞지 않는 ‘개설준비 위원장’이라는 이상한 직함이 부여되어 있다”며 “올해 2월 인사발령 이후 지금까지 점포 위치조차 확정하지 못하고 장기간 준비만 하고 있는 것은 행정력 낭비이자 업무 소홀”이라고 짚었다.아울러 최 의원은 조직도상 홍보팀에 배치되어 있으나 실제로는 재단에 출근하지 않는 장애인 운동선수 2명의 보수 지급 체계에 대해서도 문제를 제기했다. 최 의원은 “사회적 공헌이나 ESG 경영 차원의 취지는 이해하나, 출근도 하지 않고 일반 인력 정원과 총액인건비에 포함되어 보수를 받는 것은 현장에서 묵묵히 근무하는 다른 직원들과의 형평성에 어긋난다”며 “같은 장애인 고용이라 하더라도 불만과 위화감을 조성할 수 있는 만큼 해당 제도를 전면 재검토해달라”고 주문했다.끝으로 최상규 의원은 경기신용보증재단이 해마다 겪고 있는 인력 부족 문제와 정원 승인 현황, 장애인 의무고용 이행 실태 등을 다각도로 점검하며 “소상공인 지원이라는 본연의 임무를 다하기 위해 보다 철저하고 공정한 조직 운영 체계를 확립해 달라”고 당부했다.양승현 리포터