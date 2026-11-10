이상일 시장, 용인 3개 노선 ‘제5차 국가철도망 구축계획’ 반영 설문조사 참여 독려



이상일 용인시장이 10월 15일경기남부광역철도 제5차 국가철도망구축계획 반영을 촉구하는 공동 결의대회에 참석해 발언하고 있다. 용인시 제공

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이상일 용인특례시장이 10일 국토교통부의 ‘제5차 국가철도망 구축계획’ 수립과 관련해 용인 지역 3개 노선이 해당 계획에 반영될 수 있도록 시민들의 설문조사 참여와 의견 제안을 당부했다.제5차 국가철도망 구축계획은 2026년부터 2035년까지의 국가철도망 구축 방향과 투자계획을 담는 중장기 법정계획으로, 국토부는 계획 수립을 위해 13일까지 국민 사전 설문조사를 진행한다.시가 ‘제5차 국가철도망 구축계획’에 반영해 줄 것을 국토교통부에 건의한 철도계획은 ▲경강선 연장(경기 광주역~에버랜드~남사 일반철도 약 38㎞ 구간) ▲경기남부광역철도(서울 종합운동장~수서역~성남 판교역~용인 신봉·성복동~수원 광교~화성 봉담 약 50.7㎞) 신설 ▲경기남부동서횡단선(반도체선)(이천 부발읍~원삼면 용인반도체클러스터 일반산단~용인 이동·남사읍 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단~동탄~병점~전곡항 89.4㎞ 구간) 신설 등 3개 사업이다.시는 이 같은 철도망 계획의 조속한 실현을 위해 2030년까지 5,000억원에서 최대 1조원 규모의 철도기금 적립 계획을 수립했다.이 시장은 “용인특례시가 제안한 철도계획은 용인의 도약, 시민의 생활 향상을 위한 것일 뿐만 아니라 나라경제의 주축인 반도체산업의 발전을 위해서도 꼭 필요한 핵심 기반 시설“이라며 ”존경하는 용인특례시민들의 강력한 목소리가 이번 설문조사를 통해 정부에 전달될 수 있도록 시민들께서 응집력을 발휘해 달라”고 호소했다.국토부의 주요 설문은 ▲30년 미래의 철도 역할 ▲국가철도망 구축계획의 중점 정책 목표 ▲국가철도망 투자규모 확대 ▲수도권과 비수도권의 적정 투자 배분 비율 등이다.대국민 설문조사는 국토교통부 누리집(https://www.molit.go.kr)과 통합앱 ‘코레일+’, 주요 철도역 등에 안내된 정보무늬(QR코드) 등을 통해 참여할 수 있다.국토교통부는 설문조사와 함께 13일 오전 9시 30분부터 서울 전문건설회관에서 ‘새로운 대한민국의 내일을 잇는 철도 대전환 대국민 의견수렴’ 행사를 개최한다.안승순 기자