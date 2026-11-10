주수현 서울시의원 “장애부모 아동 언어발달지원, 의미 있는 사업인 만큼 필요한 아이에게 빠짐없이 닿아야”

장애인부모 가정 아동의 발달 시기를 지키는 의미 있는 사업으로 평가

7개 자치구 5년간 계획·이용인원 0명… “지원이 필요한 가구부터 파악해야”

대상가구 발굴, 부모 장애 특성에 맞춘 안내·신청 지원 강화 제안



질의하는 주수현 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 보건복지위원회 주수현 부위원장(국민의힘, 비례대표)은 지난 9일 서울시 복지실을 대상으로 하는 행정사무감사에서 장애부모 아동의 언어발달지원사업이 지닌 예방적 가치를 높이 평가하고, 필요한 아동이 서비스를 이용할 수 있도록 대상가구를 파악하고 신청을 지원할 것을 제안했다.장애부모 아동의 언어발달지원사업은 장애인 부모를 둔 비장애 아동에게 언어발달진단과 언어재활서비스, 독서지도, 수어지도 등을 제공한다. 주 부위원장은 아동이 성장하는 과정에서 환경적 요인으로 겪을 수 있는 언어발달의 어려움을 예방한다는 점에서 의미 있는 사업이라고 평가했다.주 부위원장은 사업의 본래 목적을 달성하려면 우선 수혜 대상 가구에 대한 철저한 현장 실태 조사가 뒷받침되어야 한다고 강조했다. 실제로 언어발달 지원사업의 자치구별 실적을 살펴보면, 종로와 중구, 용산, 성동, 광진, 성북, 마포 등 7개 자치구는 최근 5년 동안 계획 인원과 실제 이용 인원이 전무(0명)한 것으로 나타났다. 이에 대해 주 부위원장은 실질적인 지원 요건에 해당하는 가구가 아예 부존재하는지, 아니면 다른 유사 복지 서비스를 이용하고 있는 상황인지 면밀히 짚어볼 필요가 있다고 언급했다.아울러 최근 3년(2023~2025년)간 예산 집행률 역시 60~70% 선에 머무른 것으로 확인됐다. 실제 지원 인원 또한 2023년 71명, 2024년 67명, 2025년 57명으로 해마다 줄어들며 연간 목표치인 81명에 한참 못 미쳤다. 주 부위원장은 2026년도 사업 목표가 여전히 81명으로 동결된 만큼, 현장의 정확한 수요를 재점검하고 이처럼 목표 달성이 부진했던 원인을 입체적으로 분석해야 한다고 촉구했다.주 부위원장은 동주민센터 방문과 온라인을 통해 신청할 수 있는 만큼, 각 신청 방법을 장애부모에게 쉽게 안내하고 실제 신청까지 돕는 것이 중요하다고 짚었다. 이어 지원이 필요한 가정에 직접 찾아가 사업을 안내하고 신청을 돕는 한편, 쉬운 안내문과 수어 안내 자료를 제공할 것을 제안했다.끝으로 주수현 부위원장은 “해당 사업은 대상자 수가 좀 적더라도 굉장히 의미 있는 사업”이라며, 사업의 좋은 취지가 필요한 아동에 대한 지원으로 이어지길 바란다고 밝혔다.류정임 리포터