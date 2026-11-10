이의안 서울시의원, ‘배봉산정원 가족축제’ 참석… ‘아리수 와우카’지원으로 주민 소통 펼쳐

배봉산근린공원 축제 현장 찾아 가을 정취 속 지역 주민과 온기 나눠

이 의원, ‘아리수 와우카’ 로 따뜻한 음료 시음 및 수돗물 우수성 홍보



지난 7일 개최된 ‘배봉산정원 가족축제’ 현장을 방문한 이의안 의원(왼쪽에서 네 번째). 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)은 지난 7일 개최된 ‘배봉산정원 가족축제’ 현장을 방문해 서울아리수본부의 ‘아리수 와우(WOW)카’ 캠페인에 동참하고, 주민들에게 따뜻한 음료를 전달하며 아리수의 우수성을 알리는 현장 홍보 활동을 펼쳤다.서울아리수본부가 운영하는 이동형 홍보 차량인 ‘아리수 와우카’는 시민들이 현장에서 아리수로 만든 음료를 직접 시음하며 우수한 품질 관리 체계를 체험할 수 있도록 돕는 프로그램이다. 쌀쌀해진 가을 날씨 속에 진행된 이번 축제장에도 어김없이 배치되어 방문객들에게 따뜻한 아리수를 제공하며 큰 호응을 이끌어냈다.이날 이 의원은 와우카 부스를 직접 방문해 따뜻한 아리수 음료를 맛보고, 꼼꼼한 정수 과정과 안전성을 홍보하며 일상 속 수돗물 음용의 가치를 전파했다. 이어 배봉산근린공원 축제 현장 곳곳을 둘러보며 주민들에게 따뜻한 음료를 건네고 친근하게 대화를 나누는 등 안전한 급수 환경과 깨끗한 수돗물 공급의 중요성을 함께 공감했다.이의안 의원은 “가을 정취로 깊어가는 배봉산에서 구민 여러분과 직접 소통하며 따뜻한 아리수 음료와 함께 수돗물의 깨끗하고 우수한 가치를 나눌 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 구민들이 자연과 문화를 온전히 누릴 수 있는 환경 조성은 물론, 안심하고 수돗물을 이용할 수 있는 안전한 급수 환경을 만드는 데 현장 중심의 의정활동으로 최선을 다하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터