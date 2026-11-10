윤유진 서울시의원 “로봇 교육부터 취업 지원 바우처까지… 기술인재 지원 강화해야”

윤유 의원 “피지컬AI 교육용 로봇 교구·부품 구매액 89.9% 수입산” 지적

국산 교구 활용 확대와 서울학생로봇대회 지원 강화 주문

취업 준비 바우처 예산 2022년 대비 약 83% 감소… 미지원 학생 파악·예산 확대 촉구



질의하는 윤유진 의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 교육위원회 윤유진 의원(국민의힘, 송파1)은 지난 9일 열린 서울시교육청 행정사무감사에서 서울교육청을 상대로 로봇 교구의 높은 해외 의존도를 지적하고, 로봇 교육과 직업계고 학생의 취업 준비 지원을 강화할 것을 요구했다.윤 의원이 창의미래교육과와 진로직업교육과의 최근 5년간 로봇 교구·부품 구매내역을 분석한 결과, 분석 대상 2281개 중 수입산은 1236개로 54.2%를 차지했다. 이 가운데 중국산은 977개로 수입산의 약 79%였다. 제조국가를 확인할 수 없거나 제조사 요청으로 조사에서 제외된 192개는 제외한 수치다.이번 실태 분석에서는 액추에이터와 서보모터, 라이다(LiDAR) 등 핵심 부품을 해외에서 들여와 국내에서 단순 조립한 제품까지 포함해 산정했다. 그 결과, 총 16억원의 구매액 중 수입산이 약 14억 4000만원에 달해 무려 89.9%의 압도적인 비중을 차지하는 것으로 나타났다.윤 의원은 일선 학교가 겪는 재정적 부담은 충분히 공감하면서도, 단기적인 가격 경쟁력만을 앞세워 외국산 장비에만 의존할 경우 국내 로봇 기업들이 기술을 고도화하고 판로를 개척할 기회마저 잃게 된다고 경고했다. 아울러 학생들 역시 학창 시절 처음 다룬 외국산 장비에 길들여져 향후 성인이 된 후에도 특정 해외 제품을 편식할 우려가 크다고 지적했다.이에 대한 해법으로 윤 의원은 서울시교육청이 공공 영역에서부터 국산 교구 채택 비율을 대폭 늘리고, 국내 로봇 관련 기업들과 긴밀히 협력해 정규 교육과정에 최적화된 부품 및 교구를 공동 개발해야 한다고 제안했다. 학생들은 국내 교육 환경에 딱 맞는 교구로 수준 높은 학습을 누리고, 기업은 현장의 목소리를 반영해 제품 경쟁력을 높이는 상생 구조를 만들자는 취지다.이어진 보충질의에서는 매년 비약적인 성장을 거듭하고 있는 ‘서울학생로봇대회’의 규모를 더욱 키워야 한다고 주문했다. 실제로 본 대회는 지난해 15개교·8개 팀·170명에서 올해 33개교·12개 팀·273명으로 크게 확대되었으며, 참가 학생들은 12주간 로봇의 설계부터 제작까지 전 과정을 주도하는 것은 물론 대학생 멘토링과 기업 전문가 특강, 팀 운영을 위한 후원 유치 활동까지 실무적으로 경험하고 있다.윤 의원은 학생들이 이번 대회를 통해 단순한 공학 기술 습득을 넘어 협업과 팀 조직 운영의 묘를 체득하고 있다고 높이 평가하며, 더 많은 청소년이 이 같은 혜택을 누릴 수 있도록 적극적인 행·재정적 지원을 촉구했다. 특히 세계적인 로봇 경진대회인 FRC(FIRST Robotics Competition)의 공식 지역 예선인 ‘리저널 대회’ 승격을 차질 없이 추진하기 위해, 참가 팀 다변화에 수반되는 추가 예산 확보와 다각적인 기업 협력 체계를 조속히 구축해 줄 것을 강력히 요구했다.직업계고 학생의 취업 준비 지원도 짚었다. 교육청 자료에 따르면 서울 특성화고 지원율은 2024학년도 115%에서 2026학년도 125%로, 마이스터고는 지난해 148%에서 올해 160%로 높아졌다.반면 직업계고 학생이 취업에 필요한 자격증 등을 취득한 경우 30만원을 지원하는 ‘서울드림 성장지원 바우처’ 예산은 크게 줄었다. 2022년 101억 8600만원이던 예산은 작년과 올해 17억 5000만원으로 약 83% 감소했고, 연간 지원 학생 비율은 2022년 59.6%에서 약 21%로 낮아졌다.윤 의원은 재학 중 한 번 지원받는 사업인 만큼, 요건을 갖추고도 예산 부족으로 지원받지 못하는 학생이 있는지 확인해야 한다고 강조했다. 아울러 기존 신청 실적과 미지원 인원을 바탕으로 내년도 예산과 지원 규모를 확대할 것을 주문했다.질의를 마치며 윤유진 의원은 “학생들이 학교에서 배운 기술을 산업 현장에서 펼칠 수 있도록 교육과 취업 지원이 이어져야 한다”며 “국산 교구를 활용한 로봇 교육부터 관련 대회 참여, 자격증 취득 지원까지 학생들의 도전을 든든히 뒷받침하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터