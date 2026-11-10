민경희 서울시의원 “서울 야간관광 활성화, 예산 집행보다 철저한 사업 준비가 우선”

‘서울 나이트 슈퍼패스’ 행감서 세부 사업계획·홍보예산 산출근거 미흡 지적

홍보·행사 운영비 1억 3900만원… 한류스타 섭외비 등 구체적 집행계획 확인 요구

“참여업체 안전관리·관광약자 접근성·실질적 성과평가 및 겨울축제 연계 강화 촉구”



지난 9일 열린 제340회 정례회 서울관광재단 행정사무감사에서 서울관광재단대표이사에게 질의하는 민경희 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 문화체육관광위원회 민경희 의원(국민의힘·강남1)은 지난 9일 열린 제340회 정례회 서울관광재단 행정사무감사에서 ‘2026 서울 나이트 슈퍼패스’ 사업의 세부 추진계획과 예산 집행 근거를 점검하고, 참여업체 안전관리와 실효성 있는 성과평가 체계 마련을 촉구했다.‘서울 나이트 슈퍼패스’는 외국인 관광객에게 서울의 야간 관광시설과 상점 등의 할인 혜택을 제공하고 관광 콘텐츠를 연계하는 사업이다. 서울관광재단의 공식 공고에 따르면 11월 30일부터 12월 13일까지 서울 주요 관광 상권에서 운영되며, 약 300개 업체의 참여를 목표로 추진되고 있다.민 의원은 이번 사업이 추가경정예산으로 편성된 신규 사업인 만큼, 원활한 행사 운영을 위한 사전 준비와 세부 예산 집행의 타당성이 면밀히 검토되었는지를 따져 물었다. 특히 사업자 선정 및 계약 관련 서류를 비롯해 홍보·마케팅 집행계획, 홍보물 제작 수량과 단가, 만족도 평가 방안, ‘서울윈터페스타’ 연계 검토 자료 등을 요구했으나, 상당수 항목이 ‘수행사 선정 후 결정하겠다’는 식의 부실한 답변으로 제출된 점을 강하게 질판했다.이어 세부 계획이 확정되지 않았다는 이유로 자료 제출을 소홀히 하는 것은 예산 집행의 적정성 점검에 차질을 빚게 만든다고 지적하며, 수행사 측에만 의존하지 않고 재단이 주도하는 체계적인 사업 관리 체계를 확립할 것을 촉구했다. 아울러 온라인과 오프라인을 아우르는 홍보·마케팅의 추진 현황을 점검하며, 계획에 그치지 않고 실제 홍보 성과와 예산 집행 내역이 투명하게 관리되고 검증되어야 한다고 강조했다.예산 편성의 구체성에 대한 질의도 이어졌다. 민 의원이 질의 과정에서 제시한 사업비 항목은 ▲참여업체 모집 및 운영 4100만원 ▲온라인 콘텐츠 제작 8000만원 ▲홍보·마케팅 및 행사 운영 1억 3900만원 ▲야간관광 콘텐츠 개발 3000만원 등 총 2억 9000만원이다.이 가운데 홍보·마케팅 및 행사 운영비는 전체의 약 47.9%를 차지한다. 민 의원은 해당 항목에 포함된 한류스타 섭외 및 홍보비용의 구체적인 규모를 질의하며, 주요 홍보사업의 세부 집행계획과 산출근거를 명확히 제시할 것을 요구했다. 사업 성과평가 방식에 대해서도 개선 필요성을 제기했다. 민 의원은 외국인 관광객 만족도 90점이라는 목표 외에 실제 패스 이용객 수, 참여업체 방문실적, 매출 변화, 야간 체류시간 등 야간관광 활성화 효과를 확인할 수 있는 구체적인 지표를 마련해야 한다고 강조했다.단순한 만족도 조사만으로는 관광객 유입과 지역상권 활성화 효과를 충분히 평가하기 어렵다는 취지다. 이에 재단 측은 민 의원이 제안한 성과지표에 대해 추가로 검토하겠다는 입장을 밝혔다.이번 행사의 핵심 쟁점 중 하나로는 참여업체의 안전관리와 관광약자를 위한 접근성 확보 방안이 도마 위에 올랐다. 민 의원은 사업계획서 내 관련 점검 항목을 짚으며, 개별 사업장을 찾는 방문객들이 기초적인 안전수칙과 접근성 기준을 쉽게 접할 수 있도록 안내 체계를 갖춰야 한다고 주문했다. 이에 대해 재단 측은 다수의 개별 업소가 분산 운영되는 사업의 특수성을 설명하면서도, 공통으로 적용할 안전관리와 접근성 가이드라인의 필요성에 공감했다. 민 의원은 현장 여건에 맞는 실효성 있는 가이드라인을 조속히 마련해 참여업체에 배포할 것을 거듭 촉구했다.나아가 민 의원은 서울관광재단이 주관하는 ‘서울빛초롱축제’ 및 ‘광화문 마켓’ 등 주요 겨울철 관광 프로그램과 ‘나이트 슈퍼패스’ 간의 연계 시너지 효과도 집중 점검했다. 개별 행사를 각개전투 식으로 치를 것이 아니라, 관광객의 실제 동선과 소비를 유기적으로 엮어내는 통합적인 홍보·운영 전략이 필수적이라고 강조했고, 재단 측도 이에 발맞춰 연계 방안을 적극 검토 중이라고 답했다.질의를 마무리하며 민경희 의원은 “야간 관광은 정말 개발해야 한다”고 사업 취지에 공감을 표하면서도, 관광객을 유치하기에 앞서 철저한 준비와 안전관리, 참여업체 운영체계가 선행돼야 한다고 강조했으며, 예산 편성에 맞춰 사업을 서둘러 추진하기보다는 집행계획의 투명성을 확보하고, 사업 종료 후에도 실질적인 성과를 평가할 수 있도록 서울시와 서울관광재단의 책임 있는 관리와 개선을 당부했다.류정임 리포터