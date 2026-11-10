김기덕 서울시의원 “서울시 외래관광객 3000만 시대 외치면서 해외 사무소는 0곳?”

서울관광재단 설립 약 19년째 해외사무소 미설… 글로벌 관광도시 위상에 걸맞지 않아

한국관광공사 30개소, 부산관광공사 6개소, 경기관광공사 3개소에 비해 서울은 해외사무소 0개소

“서울시 관광체육국 행감서 지적, 실질적 예산 확보와 해외 관광마케팅 거점 구축해야”



김기덕 서울시의원

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서울시의회 김기덕 의원(마포4·더불어민주당)은 지난 9일 제340회 정례회 서울관광재단 행정사무감사에서 서울관광재단의 해외사무소 미설치 문제를 지적하며 해외 관광시장 현지 거점 확보를 위한 서울시의 적극적인 정책 추진과 예산 지원을 촉구했다.김 의원은 “서울시는 세계적인 관광도시로 도약하겠다는 목표를 강조하고 있지만, 해외 관광마케팅을 전담하는 서울관광재단은 설립 이후 약 19년이 지나도록 해외사무소를 단 한 곳도 설치하지 못했다”며 “해외 현지 시장을 상시 관리하고 관광객 유치 성과를 위한 거점이 없다는 것은 서울 관광정책의 구조적인 한계”라고 지적했다.한국관광공사 해외 30곳, 경기관광공사 3곳, 부산관광공사 6곳 등 타 기관들은 해외 거점을 바탕으로 적극적인 관광객 유치 활동을 펴는 반면, 서울의 해외 진출 실태는 매우 소극적이라고 제기됐다.서울관광재단은 2022년 해외사무소 설립 타당성 용역을 추진했고, 2024년 5월에는 관련 조례 개정을 거쳐 지사 또는 사무소 설치를 위한 제도적 근거까지 마련했다고 밝혀졌다.2025년도 예산 편성 과정에서 해당 해외사무소 설립 예산은 주무부서와 공기업담당관, 소관 상임위원회의 승인을 모두 거쳤음에도 서울시의 최종 정책 결정 단계에서 전액 감액됐다고 전해졌으며, 설립 필요성을 인정해 타당성 검토와 조례 개정까지 마치고도 예산을 반영하지 않아 사업 우선순위에서 밀려나게 한 점은 정책 추진 의지가 없음을 보여준다고 비판받았다.서울시 관광체육국장은 “해외 마케팅에 대한 중요성과 필요성은 매우 공감하고 있고 해외지사 신설에 대해 기획조정실과 함께 협의하여 구체적으로 검토해 보겠다”고 밝혔다. 특히 김 의원은 해외지사 운영을 재정지원 대상으로 명시하는 관광진흥 관련 조례 개정을 추진한 취지를 설명하며, 제도적 지원 근거가 실질적인 사업 추진으로 연결돼야 한다는 점을 재차 강조했다.마지막으로 김기덕 의원은 “서울시와 서울관광재단은 긴밀한 소통을 통해 해외사무소 설치를 위한 후속 조치를 조속히 마련하고, 관광객 3천만명 시대에 걸맞은 해외 관광마케팅 체계 구축에 적극 나서야 한다”고 당부했다.류정임 리포터