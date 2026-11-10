오중석 서울시의원 “같은 서울인데 동북권만 외국인이 갈 랜드마크가 없다”

“청계천-노원까지 9개구 연결되는 동북권 중랑천, 한국형 랜드마크 제안”

2026년 예산 불균형: 용산 455억원 vs 동북권 8개 구 18억원 (동대문·성동·강북은 0원)

수변 사업비 격차: 영등포·용산 1조 1277억원 vs 중랑천 7개 구 129억원

관광 인프라 편중: 외국인은 도심 집중, 이름만 ‘동대문’인 관광특구는 동대문구에 0곳



질의하는 오중석 의원. 서울시의회 제공



▲ [그래픽 1] 미래공간기획관 2026 예산-용산 47.0%, 동북권 8개 구 1.9%(예산현액 969억 원 대비, 사업명 기준)



▲ [그래픽 2] 한강변 두 곳 1조 1277억 원 vs 중랑천 7개 구 129억 원(자치구가 특정되는 주요 사업 기준)



▲ [그래픽 3] 외국인 하루 평균 유동인구(2025)-명동 10만 910명, 아차산 729명

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오중석 서울시의원(더불어민주당, 동대문구, 주택공간위원회)은 지난 6일 제340회 정례회 주택공간위원회 미래공간기획관 행정사무감사에서 서울시 공간 예산과 외국인 관광 동선이 모두 도심 및 한강변에만 편중되어 있다고 비판했다. 이어 서울시를 향해 편중된 예산 배분의 명확한 기준을 따져 묻는 한편, 외국인 관광객을 서울 외곽 지역으로 분산시켜 유도할 수 있는 새로운 랜드마크 기획 과정에서 미래공간기획관이 적극적인 역할을 다해야 한다고 촉구했다.오 의원실이 미래공간기획관의 2026년 예산현액 969억원 가운데 사업명으로 위치가 드러나는 753억원을 자치구별로 나눈 결과, 용산이 455억 7000만원(47.0%, 노들 글로벌 예술섬 417억 5000만원 포함), 종로가 152억원(15.7%, 송현동 부지)이었다. 반면 동북권 8개 구(성동·광진·동대문·중랑·성북·강북·도봉·노원)는 창동역 고가하부 공간개선(10억원), 석계역 지하보차도로 개선(7억 7500만원), 정릉공영차고지 복합개발 기본구상 용역(2750만원)을 합쳐 18억원(1.9%)에 그쳤고, 동대문·성동·강북은 0원이었다. 노들 예술섬 한 곳이 동북권 8개 구 합계의 약 23배다(비율은 예산현액 969억원 대비, 위치를 구분할 수 없는 포괄사업은 제외한 사업명 기준 최소치). 오 의원은 “같은 서울인데 동북권이 1.9%인 기준은 무엇입니까?”라고 물었다.한강과 지천 수변 사업비에서도 지역 간 편중이 뚜렷했습니다. 2022년부터 2026년까지 자치구가 특정된 주요 사업비를 보면 영등포와 용산 두 곳이 제2세종문화회관과 노들 글로벌 예술섬 등을 합쳐 1조 1277억원에 달했다. 반면 중랑천이 흐르는 7개 구는 수변 예술놀이터와 수변활력거점 사업 등을 모두 합쳐도 129억원에 불과했다. 수변감성도시 설계 대상에도 중랑천은 빠졌다. 물론 미래한강본부 본예산이나 동부간선도로 지하화 사업비 등이 제외되어 중랑천 쪽 투자 규모가 실제보다 축소 집계된 측면은 있다. 그러나 오 의원은 노들섬 한 곳에만 4512억원이 투입되는 반면 중랑천 7개 구 합계는 129억원에 그치는 예산 책정 기준이 무엇인지 강하게 따져 물었다.외국인 관광의 도심 쏠림도 짚었다. 서울시는 2023년 ‘관광객 3000만명, 1인 지출 300만원, 체류기간 7일, 재방문율 70%’를 목표로 내걸었지만, 서울AI재단 분석(2025년 기준)에 따르면 외국인 하루 평균 유동인구는 명동 10만 910명, N서울타워 5만 7,370명, 삼성역·코엑스 4만 6,813명 순으로 도심에 몰려 있고, 광진 아차산은 729명이다. 다만 아차산은 외국인 증가율이 2위(+11.8%)로, 찾는 사람은 늘고 있다. 서울 관광특구 7곳 가운데 동북권 8개 구에는 한 곳도 없으며, 이름에 ‘동대문’이 들어간 동대문 패션타운 관광특구(2002. 5. 23. 지정)도 중구에 있어 동대문구 안 관광특구는 0곳이다.오 의원은 라스베이거스 벨라지오 호텔 앞 호수의 분수쇼, 오사카 도톤보리 에비스바시와 글리코 간판, 길이 275m의 두바이 분수, 연 204만명이 찾는 전주 덕진공원을 예로 들며 “예부터 랜드마크는 물과 다리, 빛, 문화, 체험이 있는 곳에 생겼다”며 “체류 7일을 채우려면 외국인을 도심에서 외곽으로 이끌 랜드마크가 필요하다”고 말했다. 이어 “외국인을 도심에서 외곽으로 이끄는 정책에서 미래공간기획관의 역할은 무엇입니까?”라고 물었다.※ 예산 집계는 서울시 행정사무감사 제출자료를 사업명 기준으로 분류한 것이며, 수변 사업비에는 자치구가 정해지지 않은 미래한강본부 본예산·하천 치수·동부간선도로 지하화 사업비가 빠져 있음.류정임 리포터