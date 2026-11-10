경북도의회 농수산위원회, 2026년도 행정사무감사 첫날 수산자원연구원·어업기술원 감사 실시



경북도의회 농수산위원회(위원장 이철식) 수산자원연구원 행정사무감. 경북도의회 제공



경북도의회 농수산위원회(위원장 이철식) 어업기술원 행정사무감사. 경북도의회 제공

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경북도의회 농수산위원회(위원장 이철식)가 지난 9일 2026년도 행정사무감사 첫 일정으로 수산자원연구원과 어업기술원을 방문해 감사를 진행했으며, 수산업 경쟁력을 높이기 위한 실효성 있는 연구개발과 청년 어업인 지원 정책 강화를 강하게 요구했다.이번 감사에서는 수산종자 방류 사업의 사후 관리 체계, 연구 결과의 산업화 연계, 공공시설 유지 보수, 어촌계 진입 장벽 완화, 그리고 유사 및 중복 사업의 운영 실태 등 핵심 현안들이 집중적으로 다뤄졌다.수산자원연구원 감사에서 김상백 부위원장(포항)은 예산 집행 잔액의 투명한 관리와 관상어 비즈니스센터 누수 보수공사의 계약 적정성을 따져 물으며 철저한 시설 유지를 당부했고, 송병길 의원(상주)은 토속어류 생산량 감소와 편중된 방류 지역의 개선을 요구하는 한편 관상어 비즈니스센터 유료화 검토 및 사육도감 발간을 제안했다.김재준 의원(울진)은 민물고기 생태체험관 확장 사업의 신속한 추진과 돗돔 인공부화 성과에 대한 학술 검증 및 산업화·홍보를 주문했으며, 정용채 의원(비례대표)은 과도한 시설 유지비에 비해 턱없이 부족한 연구개발 예산을 지적하면서 연구 기능 강화와 산하 시설 운영의 효율성 제고를 촉구했다.서재원 의원(포항)은 강도다리 양식의 고수온 피해 대책과 수산종자 방류 효과의 객관적 검증, 자생 돌김의 대량양식 기술 개발을 촉구했다. 임무석 의원(영주)은 북부지역 내수면 자원의 사업 소외를 지적하며 균형 있는 연구사업 확대와 K-연어 양식 연구의 성과 및 실패 원인 분석을 요구했다.이명희 의원(구미)은 토속어류 방류 이후 생존율과 소득 기여도 조사를 강조하고, 생태계 교란어종의 퇴치 및 자원화 방안 마련을 촉구했다. 최태림 의원(의성)은 수산종자 방류사업의 생존율과 경제적 효과 검증을 강조하고, 관상어 비즈니스센터 누수에 대한 하자보수 책임 규명을 촉구했다.어업기술원 행정사무감사에서는 최덕규 의원(경주)이 청년 어업인 선정 기준 개선과 친환경 배합사료 사용 확대를 위한 국비 및 도비 지원 방안 마련을 주문했다. 최병욱 의원(예천)은 전문성을 고려한 인사·조직 운영과 연구개발 실패 사례까지 투명하게 공개하는 책임 있는 행정을 강조했다.정용채 의원(비례대표)은 수산 6차산업 창업학교의 사업비 집행과 교육과정을 점검하고, 실질적인 창업 및 상품화 성과 창출을 당부했다. 서재원 의원(포항)은 어업 현장의 불합리한 규제와 안전장비 기준 개선, 참다랑어 어획할당량 확보 및 유휴 공공자산의 효율적 활용을 주문했다.김재준 의원(울진)은 어촌계 가입비와 까다로운 가입 요건을 지적하면서 행정의 수수방관을 질타하고 정관 개정 유도와 인센티브·페널티 도입 등 귀어·귀촌 활성화 대책을 강력히 촉구했다. 송병길 의원(상주)은 어업용 기자재 이동수리사업의 예산 증가에도 수리 실적이 감소한 점을 지적하며 예산 배분과 집행 실태 점검을 요구했다. 임무석 의원(영주)은 지난해 지적된 유사·중복사업의 개선 미흡을 질타하며 사업 통합과 예산 편성의 투명성 확보를 주문했다.이철식 위원장(경산)은 수산종자 방류 효과의 과학적 검증과 공공시설 하자관리 강화를 주문하고, 어촌 고령화와 청년 어업인 감소, 어촌계 가입장벽 및 조업 안전 문제에 대한 적극적인 대응을 강조했다. 이어 감사 지적사항이 반복되지 않도록 구체적인 개선대책을 마련하고, 관계 기관 간 협력을 통해 어업인 소득 증대와 지속 가능한 경북 수산업 발전에 최선을 다해 줄 것을 당부했다.류정임 리포터