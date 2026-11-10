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김상일 경북도의원, 칠곡 학생 안전 관리·석적초 돌봄 참여 독려 주문

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장기 미인정결석 학생 5명→11명, 이주배경학생 751명… 세심한 관심 당부
돌봄 미참여 32건 모두 석적초… 미참여 학생 확인·참여 독려 요청


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10일 칠곡교육지원청 행정사무감사에서 질의하는 김상일 의원. 경북도의회 제공


경북도의회 교육위원회 김상일 의원(포항3)은 10일 칠곡교육지원청 행정사무감사에서 장기 미인정결석 학생과 이주배경학생이 늘고 있는 만큼 학생 개개인의 상황을 세심하게 살펴 달라고 주문했다. 아울러 석적초등학교의 돌봄교실 신청 대비 참여율이 낮은 점을 지적하며, 미참여 학생을 확인하고 참여를 독려해 달라고 당부했다.

경북교육청 자료를 살펴보면, 칠곡의 장기 미인정결석 학생 수는 작년 5명에서 올해 11명으로 증가했다. 이는 같은 기간 경북 전체 수치가 342명에서 325명으로 감소한 것과 상반되는 양상이다.

김 의원은 보호자와의 연락이 원활하지 않은 장기 결석 학생들이 범죄 위험에 처할 수 있음을 지적하며, 교직원들의 직접적인 가정 방문 여부를 확인했다. 아울러 학생의 안전 상태를 철저히 점검하고 지속적인 관심을 가져 달라고 당부했다. 더불어 칠곡 내 이주배경학생이 작년 687명에서 올해 751명으로 늘어나 전체 학생의 7.1%에 달한다는 점을 짚었다. 이에 따라 방학 중 부모의 모국 방문 등 학생 개개인의 다양한 생활 환경을 반영하여 세심하게 지도해 줄 것을 요청했다.

방과 후 돌봄과 관련해서는 석적초의 참여 현황을 짚었다. 칠곡 초등학교 21곳 중 20곳은 오후돌봄과 틈새돌봄 신청 학생이 모두 참여했다. 반면 석적초는 오후돌봄 51명 중 35명, 틈새돌봄 31명 중 15명이 참여해, 지역 내 신청 대비 미참여 32건이 모두 석적초에 집중됐다.

김상일 의원은 돌봄에 참여하지 않는 학생들의 방과 후 생활을 학교가 파악하기 어려울 수 있다며, 미참여 학생의 상황을 확인하고 참여를 독려해 달라고 당부했다. 아울러 돌봄 대기자가 있는지도 함께 확인해 달라고 요청했다.


류정임 리포터
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