서울Pn

검색

한강 투신 소리 AI가 감지해 드론 출동…서울시

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중구, ‘SNS 명소’ 남대문시장 상시 인파 관리

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

소방공무원 예우하는 강서구엔 ‘온기 가득 소방가게

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“폭설 미리 대응”…양천구, 겨울철 제설대책 가동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

채유미 서울시의원 “관습적 예산 이월로 시민 기회비용 박탈… 서울시 계속비 도입해야”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

질의하는 채유미 의원. 서울시의회 제공


서울시의회 기획경제위원회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)은 지난 3일 기획조정실 행정사무감사에서 매년 관습처럼 되풀이되는 대규모 명시·사고이월 문제를 강하게 비판하며, 서울시 차원의 ‘계속비 제도’를 조속히 도입할 것을 요구했다.

채 의원의 지적에 따르면 서울시의 연도별 이월액은 2023년 약 1조 5000억원, 2024년 7700억 원, 2025년 6400억원에 이르렀다. 아울러 2026년도 초 확정된 명시이월액만 2240억 원에 달하며, 2026년에서 2027년으로 넘어가는 규모도 약 1200억원으로 추산되는 등 막대한 예산이 적기에 쓰이지 못한 채 방치되었다.

채 의원은 “도시기반시설본부와 문화본부 등 공사 비중이 큰 부서에서 설계 변경이나 민원 발생을 이유로 예산을 이월하는 관행이 굳어져 있다”며 “당해 연도 집행이 불가능하다고 판단되면 8월 추경 등에서 감추경을 통해 시급한 민생 사업으로 재배분했어야 마땅하다”고 비판했다.

이어 “단년도 편성이 어려운 구조적 사업에 대해서는 지방재정법에 명시된 계속비 제도를 조속히 검토·도입하여 재정의 경직성을 풀고, 각 상임위에 이월 예산 집행 내역을 의무 보고하도록 관리 체계를 개편하라”고 집행부에 요구했다.

아울러 채유미 의원은 재정계획심의위원회 회의에서 중기지방재정계획과 지방채 발행 등 80페이지가 넘는 핵심 안건 자료를 당일 직전에 배부하고 2시간 만에 원안 가결 처리한 졸속 심의 행태를 지적하며, 회의 시간 조정 및 회의록의 무분별한 비공개 관행 개선을 주문했다.


류정임 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

마곡서 대도약하는 강서… 흩어진 행정 모아 효율 높

‘통합청사 가이드’ 진교훈 구청장

학교·마을 함께 그린 통학로 벽화… 붓질로 꽃피우는

연북중에 색 입힌 박운기 구청장

“정비사업 더 빠르게” 동작, 원스톱 행정지원체계

2일부터 단일 협의창구·원팀 회의 정례화 등 가동

‘기본권 보장에 진심’ 영등포, 전국 첫 헌법도시

구민 대토론회 ‘민회’ 운영 명문화 조유진 “헌법 가치 뿌리내리도록”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr