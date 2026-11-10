경기도, 도민 의견 반영 조직개편 수정안 재입법예고… ‘농수산·축산동물복지’ 독립성 유지



경기도청 전경

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경기도가 조직개편안 입법예고 기간에 접수된 도민과 관계기관·단체의 의견을 반영한 수정안을 10일 재입법예고했다.앞서 도는 지난 10월 21일부터 26일까지 실시한 입법예고에서 총 565건의 의견을 접수했으며, 이를 검토·반영한 조례 개정안을 10일과 11일 이틀간 재입법예고한다. 주요 의견은 사회연대경제, 농수산·축산동물복지, 이민사회 분야에 관한 사항이다.도는 10월 27일과 11월 6일 두 차례 대변인 서면 브리핑을 통해 추미애 경기도지사가 입법예고 기간 동안 제기된 의견을 충실히 검토할 것을 지시했으며, 무엇보다 농수산생명과 축산동물복지 분야의 독립성을 유지하면서 전문성을 바탕으로 연계·협력을 강화하도록 주문했다고 밝힌 바 있다.이에 따라 도는 농수산생명과학국과 축산동물복지국을 각각 유지하고, 현재 각각 행정1·2부지사로 나뉘어 있는 지휘체계를 행정2부지사로 일원화했다.사회연대경제 분야는 공동체지원 기능까지 포괄해 전담 부서를 두개로 확대하는 등 당초 개편안보다 정책 추진체계를 강화한다. 경제산업실 내 경제기획관을 경제사회연대기획관으로 변경해 사회연대경제와 공동체지원 정책의 기획·조정 기능을 보강하고, 경제정책과의 연계를 통해 사회적경제 기업의 성장과 지역공동체 활성화를 함께 뒷받침한다.외국인주민 지원은 성평등가족국에 다문화이민사회과를 신설해 정착지원의 총괄 기능을 강화한다. 다문화가족뿐 아니라 외국인주민 전반을 지원 대상으로 포괄하고, 양육·돌봄 등 공통수요는 가족정책과 연계한다. 노동·비자 업무는 노동 분야로, 유학생 유치는 미래세대국으로 이관해 분야별 전문성을 높이고 지원에 공백이나 불편이 없도록 할 방침이다.도는 재입법예고를 통해 추가 의견을 수렴한 뒤 조례 개정안을 경기도의회에 제출할 예정이다. 과 단위 개편 사항은 조례 의결 이후 시행규칙 개정을 통해 반영할 계획이다.안승순 기자