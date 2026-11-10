경기도, 도민 의견 반영 조직개편 수정안 재입법예고… ‘농수산·축산동물복지’ 독립성 유지

경기도가 조직개편안 입법예고 기간에 접수된 도민과 관계기관·단체의 의견을 반영한 수정안을 10일 재입법예고했다.
앞서 도는 지난 10월 21일부터 26일까지 실시한 입법예고에서 총 565건의 의견을 접수했으며, 이를 검토·반영한 조례 개정안을 10일과 11일 이틀간 재입법예고한다. 주요 의견은 사회연대경제, 농수산·축산동물복지, 이민사회 분야에 관한 사항이다.
도는 10월 27일과 11월 6일 두 차례 대변인 서면 브리핑을 통해 추미애 경기도지사가 입법예고 기간 동안 제기된 의견을 충실히 검토할 것을 지시했으며, 무엇보다 농수산생명과 축산동물복지 분야의 독립성을 유지하면서 전문성을 바탕으로 연계·협력을 강화하도록 주문했다고 밝힌 바 있다.
이에 따라 도는 농수산생명과학국과 축산동물복지국을 각각 유지하고, 현재 각각 행정1·2부지사로 나뉘어 있는 지휘체계를 행정2부지사로 일원화했다.
사회연대경제 분야는 공동체지원 기능까지 포괄해 전담 부서를 두개로 확대하는 등 당초 개편안보다 정책 추진체계를 강화한다. 경제산업실 내 경제기획관을 경제사회연대기획관으로 변경해 사회연대경제와 공동체지원 정책의 기획·조정 기능을 보강하고, 경제정책과의 연계를 통해 사회적경제 기업의 성장과 지역공동체 활성화를 함께 뒷받침한다.
도는 재입법예고를 통해 추가 의견을 수렴한 뒤 조례 개정안을 경기도의회에 제출할 예정이다. 과 단위 개편 사항은 조례 의결 이후 시행규칙 개정을 통해 반영할 계획이다.
안승순 기자