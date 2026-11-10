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채유미 서울시의원 “대장홍대선 초역세권 DMC 헐값 매각 안 돼… 공공·민관 리츠 등 대안 찾아야”

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지난 4일 열린 경제실 행정사무감사에서 경제실장에게 질의하는 채유미 의원. 서울시의회 제공


서울시의회 기획경제위원회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)은 지난 4일 열린 경제실 행정사무감사에서 상암동 DMC 홍보관 시유지 매각 과정의 문제점을 지적하며, 단순한 매각 대신 복합적인 공공개발 방안을 마련할 것을 촉구했다.

채 의원에 따르면 서울시는 약 900평 규모의 해당 부지를 어린이 실내 테마파크 등 공공용도로 위탁 운영해 오다가, 별다른 설명 없이 행정재산을 일반재산으로 용도를 바꿔 매각을 추진해 왔다. 하지만 지난 10월 26일 922억원으로 공급 공고를 내고 개찰을 진행했으나 거듭 유찰됐다.

채유미 의원은 “해당 부지는 향후 대장홍대선이 연결되는 초역세권 노른자 시유지”라며 “공공 목적의 활용도가 충분한 땅을 법적 근거도 불명확한 채 무리하게 일반재산으로 바꿔 헐값 매각을 시도하는 것은 특정 민간 개발자에게 혜택을 주는 특혜 의혹을 자초할 수 있다”고 경고했다.

이어 “매각에만 얽매이지 말고 토지현물출자나 공공-민간 리츠 방식을 통해 서울시가 지분을 확보하고 지속 가능한 공공 수익과 앵커 시설을 창출하는 대안 개발 방식을 적극 도입하라”고 촉구했다.


류정임 리포터
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