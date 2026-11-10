김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장 ‘청소년 사다리’ 성과관리 및 미래교육캠퍼스 집행 부진 지적



▲김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장이 경기도평생교육진흥원 대상 2026년도 행정사무감사에서 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 김용성 위원장(더불어민주당, 광명4)은 경기도평생교육진흥원을 상대로 진행한 2026년도 행정사무감사에서 ‘경기 청소년 사다리’ 사업의 성과지표 설계와 운영 현황을 점검하고, ‘경기미래교육캠퍼스(파주·양평)’ 시설 투자 예산의 집행률 제고와 효율적인 운영 대책 수립을 촉구했다.이날 김용성 위원장은 ‘경기 청소년 사다리’ 사업에 대해 “동일한 ‘역량 향상도(%)’ 지표임에도 목표치가 2024년 86.3에서 2025년 10.0으로 변경되는 등 지표 산식과 목표 설정에 대한 명확한 기준 마련이 필요하다”고 지적했다. 또한 “최근 2년간 신청 인원이 감소하고 경쟁률 또한 낮아진 상황에서, 2027년 수혜 인원 확대(150명)에 앞서 신청 감소 원인 분석과 선발 기준에 대한 면밀한 검토가 선행되어야 한다”고 강조했다.이와 함께 “북부 지역 지원자 감소와 일부 시·군의 참여 저조 등 지역별 편차가 나타나고 있고, 사후관리 프로그램 참여율도 보완이 필요한 상황”이라며 “지역 간 편차를 완화할 수 있는 홍보 대책을 마련하고, 연수 이후의 성장을 지속적으로 지원할 수 있는 내실 있는 사후관리 체계를 구축해 달라”고 주문했다.아울러 김 위원장은 경기미래교육 파주·양평 캠퍼스에서 추진 중인 시설 보완 사업 실태도 짚었다. 김 위원장은 “최근 3년간 시설물 보완을 위해 상당한 예산이 투입되었으나, 2026년 9월 말 기준 집행률이 저조한 편”이라며 “예산 편성 단계에서부터 공사 일정과 연내 집행 가능성을 더욱 면밀히 검토하고, 실제 이용 수요에 맞춘 집행 관리가 이루어져야 한다”고 지적했다.특히 파주캠퍼스의 기능 전환 사업과 관련해서는 “지난 7월 한류스테이 조성을 마친 만큼, 실제 숙소 이용 수요를 면밀히 분석하여 운영 계획을 구체화할 필요가 있다”고 언급하며 “숙소 가동률 등 시설 활용 실태를 객관적으로 분석해 향후 시설 투자 계획에 충실히 반영해 달라”고 당부했다.끝으로 김용성 위원장은 “청소년 지원 사업과 캠퍼스 시설 운영 모두 도민의 소중한 예산이 투입되는 만큼, 정확한 수요 예측과 체계적인 관리가 뒷받침되어야 한다”며 “평생교육진흥원은 이번 감사에서 논의된 사항들을 바탕으로 사업 운영의 미비점을 보완하고, 도민에게 신뢰받는 평생교육 환경을 조성하는 데 힘써주길 바란다”고 밝혔다.양승현 리포터