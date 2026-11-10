김인제 서울시의원, 서울시 신규 공무원 10명 중 1명 3년 안에 퇴직… 공직 적응교육 강화 촉구

2022년 신규 임용자 3261명 중 323명 조기 퇴직… 이 가운데 144명은 임용 1년 미만

신임자 교육 175시간 중 악성 민원 대응·스트레스 관리 교육은 4시간에 그쳐

지난해 행감에서 이탈·정착 요인 통합관리 요구… 인사과와 공동 분석·대책 마련 촉구



지난 9일 열린 서울시의회 행정자치위원회 인재개발원 소관 행정사무감사에서 인재개발원장에게 질의하는 김인제 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 김인제 의원(더불어민주당·구로2)은 지난 9일 열린 서울시의회 행정자치위원회 인재개발원 소관 행정사무감사에서 신규 공무원의 조기 퇴직 실태를 지적하고, 현장 적응교육을 확대하는 한편 인재개발원과 행정국 인사과가 공동으로 정착 지원대책을 마련할 것을 촉구했다.인재개발원 제출자료에 따르면, 서울시·자치구·시의회에서 2022년 신규 임용된 일반직 및 전문경력관 3261명 가운데 323명(9.9%)이 재직 3년 미만에 의원면직했다. 이 가운데 144명은 임용 1년을 채우지 못했다. 2023년 임용자도 2876명 중 242명(8.4%)이 2026년 9월 집계 시점까지 재직 3년 미만에 공직을 떠났다.한편, 7~9급 신임 공무원 대상 사전·본교육 총 175시간 중 악성 민원 대응 및 스트레스 관리에 할애된 시간은 단 4시간(2.3%)에 불과했다. 특히 임용 후 본교육의 경우 전체 140시간 중 고작 2시간에 그친 것으로 나타났다. 김 의원은 실제 민원 사례를 반영한 실전 대응 훈련과 직무 스트레스 관리, 내부 갈등 해소 등 현장에 곧바로 적용할 수 있는 교육 과정을 대폭 넓혀야 한다고 강조했다.앞서 지난해 행정사무감사에서는 신규 공무원의 이탈 원인과 공직 정착 요인을 다각도로 분석하고 관련 데이터를 통합 관리할 것을 주문했다. 그러나 이번에 제출된 협의 내역을 보면, 인재개발원이 지난 2026년 2월 인사과에 퇴직자 이탈 요인 분석 자료를 반기별로 요청한 공문 한 건만 확인됐다. 해당 공문에는 구체적인 자료 공유 방식이나 공동 분석 계획, 나아가 교육 및 인사 정책에 실질적으로 반영하기 위한 후속 절차가 전혀 포함되지 않았다.김인제의원은 올해 12월 완료 예정인 공직 적응 관련 설문 결과를 토대로 인재개발원과 인사과가 조기 이탈 원인을 함께 분석하고, 교육과정 개선과 배치 이후 적응 지원까지 이어지는 대책을 마련할 것을 주문했다.류정임 리포터