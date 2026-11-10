장상기 서울시의원 “디벗, 기종·관리 제각각… 막대한 예산 투입 걸맞은 관리체계 마련해야”

학교별 의견에 따른 디벗 기종 선정… 기기 표준화 및 통합관리 미흡 지적

역대 디벗 구매 기종 및 현황, 종합감사 전 교육위원회 제출 요구

“내년에도 약 2000억원 필요… 5년간 1조원 규모 사업, 지금 바로잡아야”



질의하는 장상기 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 교육위원회 소속 장상기 의원(더불어민주당, 강서2)은 지난 6일 서울시교육청을 상대로 진행된 행정사무감사에서 디지털 기반 교육기기 ‘디벗’ 사업의 기종 선정 및 관리체계에 문제를 제기했다. 이어 막대한 예산이 수반되는 사업인 만큼 기기 표준화와 예산 효율성을 갖춘 전면적인 재점검이 시급하다고 지적했다.이날 장 의원은 디벗 사업이 일회성 보급에서 끝나지 않고 지속적인 기기 교체와 추가 예산 투입이 뒤따를 수밖에 없는 구조라는 점을 강조했다. 특히 내년도 추가경정예산에 약 2000억원이 소요될 수 있음을 언급하며, 향후 5년간 약 1조원 규모의 재정이 투입될 가능성이 크므로 현 단계에서 사업 전반을 철저히 점검해야 한다고 역설했다.또한 장 의원은 디벗 기종 선정 과정의 문제점도 강하게 비판했다. 서울시교육청이 학교별 의견을 수렴해 기기를 구매하는 방식으로 사업을 진행하면서 운영체제와 기종이 제각각 나뉘었고, 이로 인해 통합적인 관리와 효율적인 운영에 심각한 차질이 빚어질 수 있다고 우려했다.장 의원은 “학교의 의견을 듣는 것도 중요하지만, 일부 교사의 선호에 따라 기종이 결정되는 방식이 과연 적절한지 검토해야 한다”며 “교육청 차원에서 전문가들이 전체적인 교육환경과 장기적인 관리 효율성을 고려해 구매 기준을 마련했어야 한다”고 지적했다.이어 장 의원은 “디벗은 당장 한 번 보급하고 끝나는 사업이 아니라 내용연수가 지나면 다시 교체해야 하는 구조”라며 “막대한 예산을 반복적으로 투입하면서도 기종과 관리체계가 제각각이라면 예산 낭비와 운영상의 비효율이 계속될 수밖에 없다”고 강조했다.특히 장 의원은 “내년에도 약 2000억원이 필요하고, 5년간 1조원에 달하는 예산이 투입될 수 있는 사업이라면 지금이라도 구매 방식과 관리체계를 바로잡아야 한다”며 “교육청은 단순히 기기를 보급하는 데 그치지 말고 장기적인 활용성과 예산 효율성까지 책임 있게 검토해야 한다”고 촉구했다.끝으로 장 의원은 서울시교육청에 그동안 구매한 디벗의 기종별 현황과 관련 자료를 종합감사 전까지 서울시의회 교육위원회에 제출할 것을 요구했다. 장 의원은 제출된 자료를 토대로 디벗의 기종별 구매 및 보급 현황을 면밀히 살펴보고, 향후 디지털 교육기기 보급사업의 효율적인 운영과 예산 집행을 위한 개선 방향을 검토할 계획이다.서울시교육청 이상수 교육정책국장은 “운영체제를 중심으로 여러 종류의 기기가 사용되고 있는 것이 맞다”며 “요청한 자료를 면밀히 준비해서 제출하겠다”고 답변했다.류정임 리포터