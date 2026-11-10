이소라 서울시의원 “한강버스 감사하겠다던 SH 사장, 정작 자체 감사는 안 해… 누가 검증했나”



지난 9일 개최된 제340회 정례회 중 서울주택도시개발공사 행정사무감사에서 서울주택도시개발공사 사장에게 질의하는 이소라 의원. 서울시의회 제공

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지난해 시정질문 당시 한강버스 사업과 관련된 각종 의혹에 대해 직접 감사를 약속했던 황상하 SH공사 사장이 정작 자체 감사는 실시하지 않은 것으로 드러나 거센 비판을 받고 있다. SH공사 측이 기본적인 내부 감사마저 외면한 것은 사태에 대한 책임 있는 대응을 저버린 무책임한 처사라는 지적이다.서울시의회 이소라 의원(더불어민주당·성북4)은 지난 9일 개최된 제340회 정례회 중 서울주택도시개발공사 행정사무감사에서, 작년 시정질문 이후 공사 차원의 감사 이행 여부를 집중적으로 추궁하고 선박 건조 비용과 하도급 정산 내역 전반에 대한 독립적 검증을 강력히 요구했다.본격적인 질의에 앞서 이 의원은 지난 2025년 8월 29일 진행된 이영실 시의원의 시정질문 당시 영상을 공개했다. 당시 이 의원은 선박 건조 예산 급증, 과도한 인건비 및 간접비 지출, 인도 시점 이전의 거액 공사비 선지급 등 사업 전반의 문제점을 조목조목 짚으며 황 사장에게 철저한 조사와 감사를 촉구한 바 있습니다. 이에 황 사장은 정밀한 정산의 필요성을 언급하며 공사 측이 직접 챙겨보겠다고 확답했다.이 의원은 당시 사장 본인이 직접 감사를 통해 진상을 확인하겠다고 공언했음에도 그 후 어떠한 후속 조치나 지시가 있었는지 따져 물으며, SH 감사실을 통해 해당 사안이 전달되고 자체 조사가 이뤄졌는지 낱낱이 확인했다.황 사장은 “당시 같은 시정질문에서 서울시장도 감사를 실시하겠다고 밝혔기 때문에 SH가 피감이 되는 것”이라고 답했다. 이어 “한강버스는 민간기업이기 때문에 SH 감사실이 직접 감사를 실시할 수 없으며, 주주 간 협약에 따른 감사 체계와 한강버스 측을 통한 자료 확인 및 회의 등으로 관리·감독하고 있다”고 설명했다. 결국 SH에서는 감사를 하지 않았다는 것이다.이 의원은 “서울시는 감사할 수 있는데 SH는 감사 권한이 없다는 설명도 납득하기 어렵다”며 “SH가 51%의 지분을 출자한 회사인데도 자체 감사조차 할 수 없다는 것이냐”고 반문했다. 특히 SH가 감사 권한이 없다는 이유로 한강버스 측의 자료 제출과 자체 검증에 의존하고 있다면, 과연 독립적이고 객관적인 검증이 가능한지 의문이라고 꼬집었다. 황 사장은 감사와 관련해, 한강버스 측에 자료를 요구하고 있으며, 한강버스 자체적으로 검증을 진행하고 있다고 거듭 답했다.이날 뉴스토마토의 “리베이트 의혹 조선소 빚, 한강버스가 대납” 단독보도로 한강버스가 2025년 4월 7일 가덕중공업에 1억 5624만 6200원을 지급하고, 가덕중공업이 이를 하청업체 3곳의 타절비 등으로 송금한 사실이 드러난 것과 관련해, 이 의원은 선박 건조비와 정산 내역을 실제로 누가 검증했는지도 추궁했다.이 의원은 SH공사가 마땅히 관리·감독의 책임을 지닌 주체라면 한강버스가 어떠한 기준과 절차를 거쳐 비용을 검증했는지 구체적으로 파악하고 있어야 한다며 지유택 전 한강버스 경영지원본부장을 상대로 직접적인 추궁에 나섰다. 이에 대해 지유택 SH 복합시설운영처장은 선박 건조 계약에 따라 기성금은 공정 진행률에 맞춰 지급하고, 선주 측 감독관을 통해 공사 진척 상황을 확인한 뒤 송금하는 체계라고 해명했다. 다만 가덕중공업이 하청업체들에 건네지 못한 손실보상금과 미정산 공사비 등을 한강버스 측이 대신 처리해 주었다는 의혹에 대해서는 해당 정산 업무가 사업운영본부 소관이었으므로 본인은 세부적인 내용에 직접 개입하지 않았다고 선을 그었다.이 의원이 “경영지원본부장조차 대납 여부와 정산 근거를 제대로 알지 못한 것이냐”고 재차 묻자, 지 처장은 “정산의 구체적인 내용은 알지 못하지만 비용 지급 시 세금계산서와 지급 내역 등 증빙자료를 확인한다”고 설명했다. 또한 “증빙 없이 돈이 지급되는 구조는 아니라며 부적절한 비용이 지급된 것은 아닌 것으로 알고 있다”고 답변했다.또한 “이미 송금 확인증 등 실제 지급 자료가 제시된 상황에서 증빙자료가 있다는 설명만으로 지급의 적정성을 해명할 수는 없다”고 지적했다. 특히 “가덕중공업의 하도급업체 미지급금을 한강버스가 대신 지급했다면 그 법적 근거와 정산의 적정성을 별도로 확인해야 한다”며 “단순히 증빙서류가 있다는 이유로 문제가 없다고 판단해서는 안 된다”고 강조했다.이 의원은 “지난해 시정질문에서 이미 선박 건조비 증가와 과다 지출, 선박 인도 전 거액 지급 등 여러 문제를 제기하고 감사를 요구했는데, 1년이 지난 지금까지 SH 자체적인 검증은 제대로 이뤄지지 않은 것으로 보인다”며 “한강버스가 스스로 검증하고 제출한 자료를 SH가 확인하는 것만으로는 관리·감독 책임을 다했다고 볼 수 없다”고 거듭 질타했다.이어 “SH가 51%의 지분을 출자하고 사업에 상당한 재정적 책임을 지고 있는 만큼, 감사 권한이 없다는 설명 뒤에 숨을 것이 아니라 주주로서 행사할 수 있는 권한과 관리·감독 수단을 적극적으로 활용해야 한다”며 “한강버스 사업의 선박 건조비와 각종 비용 정산 과정에 대해 누가, 어떤 기준으로 검증했는지 명확히 밝히고 독립적인 검증 체계를 마련해야 한다”고 주문했다.한편, 이소라 의원은 “서울시 주택 공급으로 여러 현안 이슈가 계속 나오고 있는 가운데 거기 집중해도 모자랄 판에 귀중한 행정사무감사 시간에 한강버스 질의를 한다는 것 자체가 참으로 안타깝다”고 덧붙였다.류정임 리포터