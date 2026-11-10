조창민 하남시의회 부의장 “감일에 또 6500호… 3호선도 없는데 주택부터 짓겠다는 것인가”

감일2 신규 공공택지 6500호 공급에 교통·교육 기반시설 선행 요구

“3호선은 아직 착공도 못 해… 주민 불편 외면한 주택공급 반복돼선 안 돼”

학교·생활SOC 확충, 원주민 재정착 및 지역주민 우선공급 확대 촉구



조창민 하남시의회 부의장이 지난 9일 제354회 임시회 제1차 본회의에서 감일2 신규 공공택지 공급에 따른 교통·교육대책 마련을 촉구하는 5분 자유발언을 하고 있다. 하남시의회 제공

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하남시의회 조창민 부의장(국민의힘·가 선거구)은 지난 9일 제354회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 정부의 하남감일2 신규 공공택지 6500호 공급 계획을 강하게 질타하며 3호선 연장 등 기반 시설이 전무한 상황에서의 무리한 주택 공급을 정면으로 비판했다.정부가 지난 10월 29일 발표한 이번 택지 조성과 관련해 조 부의장은 2032년 개통 예정인 지하철 3호선이 아직 첫 삽도 뜨지 못한 실정을 꼬집으며, 심각한 기존 교통난을 외면한 채 주택 건설부터 추진하는 것은 무책임한 행정이라고 목소리를 높였다.조 부의장은 세 가지 선결과제로 ▲3호선 연장 및 서하남IC 개선 등 광역교통대책 조속 추진 ▲과밀학급 해소를 위한 학교 신설·증축과 생활SOC 확충 ▲원주민 재정착 보장 및 지역주민 우선공급 확대를 제시했다.이어 “감일과 위례는 이미 교통혼잡과 과밀학급 문제를 겪고 있다”며 “6500호가 추가되면 늘어나는 학생들은 어디로 가야 하느냐”고 반문했다. 아울러 개발구역 설정에 따른 지역 간 형평성 문제를 지적하며 지역거주자 우선공급 비율을 현행 30%에서 50%로 확대할 것을 요구했다.끝으로 조창민 부의장은 “주택공급 확대 취지에는 공감하지만 주민 희생을 전제로 한 개발은 안 된다”며 “정부와 하남시는 주택공급에 앞서 교통·교육·생활 기반시설을 확보하고 시민이 체감할 수 있는 대책부터 마련해야 한다”고 촉구했다.류정임 리포터