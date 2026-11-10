‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원 “안보는 평화의 초석이자, 먼저 앞서가야”

“평화와 안보, 함께 가야 한다”

AI윤리·기후환경까지… 세계시민교육도 시대 변화 담아야

학생 생식건강부터 시니어 AI까지… 시민 삶과 연결된 교육 강조



질의하는 박춘선 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 지난 9일 교육위원회 행정사무감사에서 서울시교육청의 통일교육과 세계시민교육, 학생 건강교육을 점검하고 “교육정책이 사회 변화와 시민의 실제 삶보다 뒤처져서는 안 된다”는 취지의 정책 개선을 주문했다. 이어 고덕평생학습관의 예산집행과 이용자 안내체계를 살피고, 성인문해교육과 연계한 시민·시니어 AI 교육 확대도 제안했다.박 의원은 “학생 10명 중 6명가량이 남북관계를 평화롭지 않다고 보고 있는 현실에서, 학교 통일교육이 평화만 강조해서는 안 된다”고 지적했다. 실제 2025년 조사에서 학생의 56.8%는 북한을 ‘경계·적대 대상’으로, 60.3%는 남북관계를 ‘평화롭지 않다’고 인식했다.박 의원은 서울시교육청을 향해 통일교육이 평화와 통일의 가치를 다루는 데 그치지 않고, 현실적인 안보 의식을 함께 함양해야 한다고 촉구했다. 교육청은 통일교육 버스 등 현장 체험학습을 통해 안보 관련 시설을 방문 중이라고 설명했으나, 박 의원은 “통일과 안보는 불가분의 관계”라며 향후 교육과정 전반에서 안보교육의 비중과 내용을 면밀히 점검해 줄 것을 거듭 당부했다.아울러 세계시민교육과 관련해서는 기존의 평화·인권·다문화 중심 시각을 확장해 AI 윤리와 기후환경 문제까지 아우를 것을 제안했다. 국경을 초월해 일상과 교육 현장에 깊숙이 파고든 인공지능(AI) 시대에 디지털 기술의 책임 있는 활용법을 익히는 것이 세계시민의 필수 소양이라는 지적이다. 이에 대해 교육청은 내년 신설을 앞둔 세계시민교육팀을 중심으로 디지털 시민성과 AI 윤리 교육을 적극 반영해 나가겠다는 입장을 밝혔다.학생 건강교육에서도 예방 중심의 접근을 주문했다. 박춘선 의원은 흡연예방·금연교육을 단순히 흡연의 위험성을 알리는 데 그치지 않고 학생이 자신의 몸과 생식건강을 이해하는 ‘내 몸 바로 알기’ 교육과 연계할 필요가 있다고 제안했다. 교육청은 관련 내용이 보건·체육·기술 교과 등에 포함돼 있다며, 흡연예방교육과의 연계 방안은 보건교사 등과 협의하겠다고 답했다.류정임 리포터