채우진 서울시의원 “한강버스 세금 투입 없다더니… 288억원 사용”

세금 투입 없다는 오세훈 시장 발언과 달리 서울시 예산 288억원 투입… 출퇴근 이용률은 2% 수준

가짜뉴스라던 관광 중심 이용 실태, 설문조사 결과 95.8%… 당초 대중교통 구상과 괴리



채우진 의원이 제340회 정례회 미래한강본부 행정사무감사에서 질의를 하고 있다. 서울시의회 제공



2025년 9월 오세훈 시장이 연세대학교에서 강연을 하고 있다. 서울시의회 제공

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서울시의회 채우진 의원(더불어민주당, 서강,합정,서교,망원1동)이 지난 9일 열린 제340회 정례회 미래한강본부 행정사무감사에서 한강버스 사업과 관련한 오세훈 시장의 공개 발언을 영상으로 제시하며, 오 시장의 사실과 다른 정보 전달과 서울시의 안일한 대응을 지적하며, 사업의 실체와 운영 성과를 시민에게 정확하게 공개해야 한다고 촉구했다.채 의원은 지난 2025년 9월 오 시장이 연세대학교 강연을 통해 “한강버스는 세금으로 만든 것이 아니며 시민들의 세금이 투입되지 않았다”고 발언한 영상을 공개하고, 서울시가 제출한 자료를 근거로 해당 발언의 문제점을 지적했다.서울시가 지난 2025년 9월 공식 발표한 재정 투입 규모는 287억원에 달한다. 운영법인 출자금과 기반시설 투자비의 성격은 구분할 필요가 있으나, 시 재정이 투입된 사실 자체는 명백하다. 그럼에도 시민 세금이 전혀 들어가지 않았다고 설명한 것은 사업의 실제 재정 구조를 정확히 전달하지 못한 처사라는 지적이다.채 의원은 시민 세금이 투입된 사실을 외면한 채 단 한 푼의 혈세도 쓰이지 않았다고 단정하는 것은 적절하지 않으며, 시민들이 사업의 정확한 재정 구조를 파악할 수 있도록 관련 발언의 사실관계를 바로잡고 보다 책임 있는 설명에 나서야 한다고 강조했다.한강버스의 당초 사업 취지와 실제 이용 실태 사이에 적지 않은 괴리가 존재한다는 점도 도마에 올랐다. 서울시가 실시한 이용객 설문조사 결과 출퇴근 목적의 이용 비율은 2025년 9월 9.3%에서 2026년 8월 서울연구원 조사 당시 2.1%까지 떨어졌다. 반면 여가와 관광 목적의 이용 비율은 95.8%에 달해, 대중교통 수단으로 구상되었던 당초 취지와 실제 이용 양상 사이에 큰 차이를 보였다.채 의원은 오 시장이 과거 한강버스를 관광 및 서울 브랜드 홍보의 효과로만 강조하는 것은 ‘가짜뉴스’라는 취지로 발언한 점을 언급하며 “실제 이용객 조사 결과는 관광과 여가 목적의 이용이 압도적으로 높다는 사실을 보여준다”며 “시장이 가짜뉴스라고 규정했던 주장이 오히려 지금은 팩트뉴스 아니냐”고 반문했다.아울러 당초 발표와 달라진 사업 추진 현황도 도마에 올랐다. 2024년 10월 운항 계획은 2025년 9월로 약 1년간 지연됐고, 평균 17노트 속도와 출퇴근 시간대 15분 간격 운항, 평일 68회 운항 등 주요 계획도 당초 구상대로 실현되지 못했다. 선박 인도 지연과 운항 중단 및 재개 반복, 안전사고까지 이어지면서 사업의 실현 가능성과 운영 안정성에 대한 우려도 커지고 있다.채우진 의원은 “한강버스 사업 자체를 무조건 부정하는 것이 아니라, 당초 시민들에게 약속했던 사업의 목적과 성과가 실제로 얼마나 실현되고 있는지를 따져보자는 것”이라며 “서울시는 시장의 발언을 방어하는 데 급급할 것이 아니라 객관적인 자료와 수치로 사업의 실태를 설명해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터